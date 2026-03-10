Viral
Els pantans de Tarragona continuen creixent després de la borrasca Regina: el seu estat en temps real
Les fortes pluges continuen elevant els embassaments de Tarragona, alguns fins i tot per sobre de la seva capacitat
La borrasca Regina ha deixat la seva empremta a Tarragona, provocant un notable augment en els nivells dels embassaments de la província. De fet, el pantà de Riudecanyes ha superat la seva capacitat en arribar a un 100,38%, amb 5,322 hectòmetres cúbics, mentre que el de Siurana puja fins al 66,7% i emmagatzema 8,014 hm³ d’aigua.
El pantà de Gaià, encara que també ha millorat després de les precipitacions, segueix amb nivells preocupants: actualment es troba al 10,275%, amb 6,165 hm³ emmagatzemats. Aquest contrast evidència que les pluges intenses no han afectat per igual a totes les conques de Tarragona, i que la recuperació és desigual.
A Riudecanyes, la situació és històrica. Després d’un augment progressiu des de començaments d’any, l’embassament ha arribat al seu màxim, superant el 100% i obligant els gestors a controlar els abocaments de forma preventiva per mantenir la seguretat i l’operativitat de les comportes. Aquest fenomen arriba després de diversos anys de sequera i després del primer desembassament el 2020.
L’impacte de la pluja ha tornat l’esperança als agricultors i comunitats de regants, que podran comptar amb millors condicions de reg per a la temporada. Tanmateix, els experts recorden que, malgrat la recuperació, la sequera no es pot donar per superada i és necessari continuar gestionant l’aigua de forma prudent. L’estat dels pantans de Catalunya es pot consultar, en temps real, aquí.