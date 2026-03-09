POLICIAL
La DIC dels Mossos resol dos homicidis que van començar com una desaparició a Tarragona
El primer fa referència a un home de Cunit que va ser localitzar en una fossa sèptica a Sant Jaume dels Domenys, mentre que el segon és sobre una dona desapareguda al 2022 a la Morera de Montsant
Tot i que la majoria de desaparicions no tenen origen criminal, el 2025 la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra va assumir dues investigacions per mort violenta i ocultació de cadàver. En un dels casos, la recerca policial va culminar amb la detenció dels sospitosos i la localització del cos gràcies a la confessió d’un dels arrestats. Aquestes investigacions, llargues i complexes, es realitzen sempre en coordinació amb altres unitats especialitzades, com és la Policia Científica, i mantenint un contacte permanent amb les famílies afectades.
Des de l’any 2010, la DIC ha investigat un total de 27 homicidis amb posterior ocultació de cadàver, el 72% dels quals van resultar ser feminicidis en l’àmbit de la Violència de Gènere que representen uns 20 casos del total de 27. El nombre total de casos relacionats amb el crim organitzat (tràfic de drogues) aflorats i investigats per la DIC des de l’any 2010 han estat 5 del total de 27 casos.
Durant l’any 2025, els especialistes de la DIC en desaparicions d’àmbit criminal han treballat dues investigacions. En un primer cas, la investigació va arrencar per la desaparició sense causa aparent d’un home a Cunit a partir d’una denúncia i posterior investigació que, donades les seves característiques, finalment va recaure en la DIC el març del 2025. La investigació va posar al descobert el que resultaria ser el mòbil criminal vinculat a l’entorn proper de la víctima. Després de gairebé un any d’investigació, es va detenir un home i una dona a finals de desembre del 2025 com a presumptes autors del crim.
Una posterior confessió va permetre localitzar les restes de la víctima en una fossa sèptica d’un domicili a Sant Jaume dels Domenys amb el suport de diverses unitats especialitzades com ara la Unitat de Subsòl i de la Brigada Mòbil, així com la de la Policia Científica.
En el segon cas, la DIC va detenir un home el desembre del 2024 com a presumpte responsable de l’homicidi i posterior ocultació del cadàver de la seva parella. La investigació es va iniciar arran de la desaparició de la víctima a la Morera de Montsant a finals de 2022. Després de la detenció del presumpte autor del feminicidi, es van dur a terme múltiples diligències de recerca que van incloure l’ús de mitjans aeris, Unitat Canina i Unitat de Drons per inspeccionar finques i zones d’interès relacionades amb el detingut. Paral·lelament, es va mantenir un contacte continuat amb la família de la víctima durant tot el procés de recerca. Actualment l’home continua a presó mentre segueixen les tasques de recerca del cos de la víctima. Tot i els esforços, les restes de la víctima no s’han localitzat.