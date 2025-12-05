Policial
Detenen un home i una dona en relació a la desaparició d'una persona al Baix Penedès al 2024
Dos dies després de la detenció els Mossos d'Esquadra van localitzar un cadàver, pendent d’identificar, a l’interior d’una fossa sèptica d’una casa a Sant Jaume de Domenys
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat Central de Persones Desaparegudes de la DIC han detingut una dona i un home, de 48 i 69 anys, per la seva presumpta participació com a autors en la desaparició d'àmbit criminal (homicidi amb posterior ocultació de cadàver) d'un home.
Els fets van succeir el 14 de juliol de l’any passat al Baix Penedès. Els familiars de la víctima van denunciar la seva desaparició el 23 de juliol a la Comissaria de Viladecans. Els Mossos d’Esquadra del Vendrell van iniciar una investigació per la desaparició sense causa aparent d’aquesta persona que en el moment dels fets tenia 50 anys. La Unitat Central de Persones Desaparegudes (UCPD) de la DIC, donades les característiques de la desaparició, va assumir la investigació i va obrir diferents línies d’investigació des de la perspectiva criminal, que van permetre aflorar indicis objectius de la participació delictiva de terceres persones i que es trobaven davant d’una desaparició d’àmbit criminal (homicidi amb posterior ocultació de cadàver).
Fruit de la investigació, que s’ha allargat gairebé un any, els Mossos d’Esquadra van localitzar prou indicis per determinar que les dues persones detingudes com a presumptes autors, tenien una directa participació en els fets. L’home i la dona detinguts mantenien una relació de parella en el moment dels fets. La detinguda havia estat parella sentimental de la víctima fins a l’any 2022 quan aquesta es va separar i el va denunciar per maltractaments.
Els detinguts van passar ahir al matí a disposició judicial del Jutjat d’Instrucció 5 del Vendrell. Un cop escoltats en declaració pel Jutge, es va procedir a la localització i recuperació del cadàver de la víctima i la inspecció ocular del lloc en el qual havia estat ocult el cos des del 14 de juliol del 2024.
Per poder localitzar el cos es va conformar un equip integrat pels investigadors de la DIC, la Policia Científica, la Brigada Mòbil, i la Unitat de Subsòl. El dispositiu va permetre localitzar el cos pendent d’identificar a l’interior d’una fossa sèptica d’una casa on havia viscut l’investigat a Sant Jaume de Domenys (Baix Penedès). Aquest tipus d’intervenció comporta riscos importants, especialment per la possible manca d’oxigen i la presència de gasos tòxics, motiu pel qual va ser executada per especialistes de la Brigada Mòbil i de la Unitat de Subsòl equipats i entrenats per treballar en espais confinats amb atmosfera perillosa.