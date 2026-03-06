Diari Més

Red Eléctrica defensa que la MAT entre Aragó i Tarragona es farà amb «consens» territorial

La companyia assegura que es tracta d'una línia «d'interès general» per «descarbonitzar» la indústria química

Actual línia MAT que es desmantellarà per construir-ne una de nova amb més potència.

Redacció ACN

Red Eléctrica defensa que la línia de molta alta tensió (MAT) entre Aragó i Tarragona es farà amb el «consens» del territori i obrint un «procés de diàleg». La delegada regional de Red Eléctrica a Catalunya, Trinidad Sala, ha explicat a l'ACN que es tracta d'una línia «d'interès general» i que respon a una «necessitat territorial» com és «descarbonitzar» la indústria química de Tarragona. Després que entitats i municipis contraris hagin presentat 14.400 al·legacions contra la incitativa, Sala apunta que les «estudiaran». «Qualsevol infraestructura elèctrica d'inici pot generar cert soroll», ha dit. I ha obert la porta a «millorar» la proposta i a «afavorir» el territori per on passi la infraestructura.

Red Eléctrica vol «diàleg i consens» amb les comarques afectades pel projecte de la MAT entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès). L'empresa està tramitant els permisos per desmantellar la infraestructura actual i construir-ne una de nova amb el triple de potència i les torres més altes. Els últims mesos, aquesta iniciativa ha generat malestar a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona.

L'empresa de transport d'energia elèctrica recorda que es tracta d'un projecte contemplat en la planificació del govern espanyol i que serà un «eix transversal i estratègic» per Tarragona. «La motivació per renovar la línia és augmentar la capacitat de transport i atendre les necessitats de demanda», defensa Sala. La delegada de Red Eléctrica posa com a exemple la indústria química: «s'ha de descarbonitzar i electrificar-la"»

Oberts a «millorar» el projecte

Sala creu que, tot i l'oposició, «tots» els municipis han «entès» la finalitat del projecte. Així, ha insistit que després del període d'exposició pública es troben ara en un «període de diàleg» per «escoltar el territori i veure les necessitats que tenen». En aquest sentit, ha obert la porta a «millorar» la línia i «afavorir» el territori que travessa.

Dilluns, la Plataforma No a la MAT Catalunya - Aragó va anunciar que havia recollit 14.421 al·legacions contra la infraestructura. Entre les reclamacions destaquen els consells comarcals del Priorat, Baix Camp i Terra Alta, i una vintena d'ajuntaments. També s'han mostrat en contra les DOQ Priorat, i DO Montsant i Terra Alta, a més d'Unió de Pagesos, GEPEC i Prioritat.

«Qualsevol infraestructura elèctrica, d'inici, pot generar un cert soroll, però l'important és que expliquem en transparència la motivació principal del projecte i que això s'entengui», ha respost Sala als recursos presentats. Tot i això, ha assenyalat que «estudiaran» les al·legacions per «veure quines són viables tècnicament, econòmicament i socialment».

Finalment, Sala creu que aquesta línia que tindrà 180 quilòmetres, afectant 28 municipis de la Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Baix Camp i Tarragonès, «no és incompatible» amb la llei de canvi climàtic. Aquesta legislació fixa que la producció d'energia estigui a prop dels punts de consum. «Necessiten una xarxa de transport al darrere, robusta que doni sortida i que doni resposta a les necessitats», ha reblat.

