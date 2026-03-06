TERRITORI
Red Eléctrica defensa que la MAT entre Aragó i Tarragona es farà amb «consens» territorial
La companyia assegura que es tracta d'una línia «d'interès general» per «descarbonitzar» la indústria química
Red Eléctrica defensa que la línia de molta alta tensió (MAT) entre Aragó i Tarragona es farà amb el «consens» del territori i obrint un «procés de diàleg». La delegada regional de Red Eléctrica a Catalunya, Trinidad Sala, ha explicat a l'ACN que es tracta d'una línia «d'interès general» i que respon a una «necessitat territorial» com és «descarbonitzar» la indústria química de Tarragona. Després que entitats i municipis contraris hagin presentat 14.400 al·legacions contra la incitativa, Sala apunta que les «estudiaran». «Qualsevol infraestructura elèctrica d'inici pot generar cert soroll», ha dit. I ha obert la porta a «millorar» la proposta i a «afavorir» el territori per on passi la infraestructura.
Red Eléctrica vol «diàleg i consens» amb les comarques afectades pel projecte de la MAT entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès). L'empresa està tramitant els permisos per desmantellar la infraestructura actual i construir-ne una de nova amb el triple de potència i les torres més altes. Els últims mesos, aquesta iniciativa ha generat malestar a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona.
L'empresa de transport d'energia elèctrica recorda que es tracta d'un projecte contemplat en la planificació del govern espanyol i que serà un «eix transversal i estratègic» per Tarragona. «La motivació per renovar la línia és augmentar la capacitat de transport i atendre les necessitats de demanda», defensa Sala. La delegada de Red Eléctrica posa com a exemple la indústria química: «s'ha de descarbonitzar i electrificar-la"»
Oberts a «millorar» el projecte
Sala creu que, tot i l'oposició, «tots» els municipis han «entès» la finalitat del projecte. Així, ha insistit que després del període d'exposició pública es troben ara en un «període de diàleg» per «escoltar el territori i veure les necessitats que tenen». En aquest sentit, ha obert la porta a «millorar» la línia i «afavorir» el territori que travessa.
Dilluns, la Plataforma No a la MAT Catalunya - Aragó va anunciar que havia recollit 14.421 al·legacions contra la infraestructura. Entre les reclamacions destaquen els consells comarcals del Priorat, Baix Camp i Terra Alta, i una vintena d'ajuntaments. També s'han mostrat en contra les DOQ Priorat, i DO Montsant i Terra Alta, a més d'Unió de Pagesos, GEPEC i Prioritat.
«Qualsevol infraestructura elèctrica, d'inici, pot generar un cert soroll, però l'important és que expliquem en transparència la motivació principal del projecte i que això s'entengui», ha respost Sala als recursos presentats. Tot i això, ha assenyalat que «estudiaran» les al·legacions per «veure quines són viables tècnicament, econòmicament i socialment».
Finalment, Sala creu que aquesta línia que tindrà 180 quilòmetres, afectant 28 municipis de la Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Baix Camp i Tarragonès, «no és incompatible» amb la llei de canvi climàtic. Aquesta legislació fixa que la producció d'energia estigui a prop dels punts de consum. «Necessiten una xarxa de transport al darrere, robusta que doni sortida i que doni resposta a les necessitats», ha reblat.