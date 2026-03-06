Meteorologia
El punt de Tarragona on més ha plogut fins ara amb la borrasca Regina: més de 150 litres
El Meteocat manté actives les alertes per intensitat i acumulació de pluja a moltes comarques de Tarragona
La borrasca Regina ja ha deixat acumulacions de pluja destacades a la demarcació de Tarragona durant ahir dijous i aquest divendres al matí. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), els punts amb més precipitacions s’han concentrat principalment a les Terres de l’Ebre, on les pluges han estat més intenses i persistents.
Els tres punts on més ha plogut durant aquestes hores han estat: el Parc Natural dels Ports (Baix Ebre) amb 150,6 litres per metre quadrat, Tivissa amb 74 litres i Ulldecona – Els Valentins (Montsià) amb 72,5 litres. Aquests registres mostren com les zones elevades i el sud de la província estan sent les més afectades pel temporal.
Camp de Tarragona
Daniel Cabezas Ramírez
El Meteocat manté avís groc per intensitat de pluja a totes les comarques de Tarragona, on es poden acumular més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les precipitacions podrien anar acompanyades localment de tempesta i calamarsa.
Així mateix, es manté avís groc per acumulació de pluja a la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià, on les precipitacions podrien superar els 200 litres per metre quadrat en 24 hores, especialment en zones elevades, on s’esperen els majors acumulats.
El temporal també afecta la costa tarragonina. El Meteocat ha activat avís groc per mala mar, amb onades que poden superar els 2,5 metres i mar de fons de component est, fet que genera condicions complicades al litoral durant l’episodi.
De cara als propers dies, la previsió indica que la inestabilitat continuarà. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) preveu 100% de probabilitats de pluja aquest divendres a la tarda i dissabte, un 90% diumenge, un 70% dilluns, un 85% dimarts i un 70% dimecres.