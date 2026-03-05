Meteorologia
Mapa de pluja a Tarragona: els municipis on poden caure més de 100 litres per la borrasca Regina
L’Aemet preveu pluges fins dimecres que ve, que aniran acompanyades de tempesta i fortes ratxes de vent
La borrasca Regina ja ha arribat a la demarcació de Tarragona i durant aquests dies pot deixar pluges especialment intenses en alguns punts del territori. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat els seus avisos i alerta que es poden acumular més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores, especialment en zones elevades.
Segons la previsió meteorològica, les precipitacions afectaran bona part de la província durant tota la jornada, amb tempestes i xàfecs que poden ser localment intensos. Les acumulacions de pluja més importants s’esperen a la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià, on es manté actiu l’avís groc per acumulació de precipitacions.
A més de la pluja, l’episodi vindrà acompanyat de vent. En comarques com el Tarragonès i el Baix Penedès continuen els avisos per ratxes que podrien superar els 70 km/h, amb risc de caiguda de branques o altres objectes. Per aquesta raó, es recomana extremar la precaució i limitar desplaçaments a zones exposades.
Així doncs, la borrasca Regina obligarà els tarragonins a treure els paraigües durant diversos dies, amb pluges que aniran acompanyades de tempestes. A aquestes precipitacions també l’acompanyaran fortes ratxes de vent, que poden superar els 70 km/h. D’altra banda, les temperatures se situaran entre els 15 ºC de màxima i els 10 de mínima.