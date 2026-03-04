Meteorologia
És hora de treure el paraigua: la borrasca Regina arriba amb dies de pluja i tempestes a Tarragona
El Meteocat activa l’alerta groga per acumulació de pluja i per ratxes de vent que poden superar els 70 km/h
La borrasca Regina ja es nota a Tarragona i posarà fi a la relativa calma a partir d’aquest dijous. Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), les pluges començaran demà, amb tempestes i una probabilitat del 100% que es mantindrà fins el dissabte. Per al diumenge, la probabilitat de precipitació continuarà sent elevada, del 95%, mentre que el dilluns es reduirà al 70% i el dimarts tornarà a pujar el 90%.
Per aquesta raó, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat alerta groga per acumulació de pluja a diverses comarques de la demarcació. Concretament, es tracta de la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià durant pràcticament tot el dijous, indicant perill moderat per a carreteres, agricultura i activitats a l’aire lliure.
Tarragona
Les gasolineres més barates a Tarragona per omplir el dipòsit aquest dimecres: on estalviar
Daniel Cabezas Ramírez
A més, s’ha activat alerta groga per vent en altres comarques de la demarcació com el Tarragonès i el Baix Penedès. Les ratxes de l’est podrien superar els 70 km/h, amb risc de caiguda de branques i dificultats per a la navegació a la costa. Es recomana extremar la precaució i limitar desplaçaments en zones exposades.
Així doncs, la borrasca Regina obligarà els tarragonins a treure els paraigües durant diversos dies, amb pluges que aniran acompanyades de tempestes. Aquestes precipitacions vindran acompanyades de fortes ratxes de vent, que poden superar els 70 km/h. D’altra banda, les temperatures se situaran entre els 15 ºC de màxima i els 10 de mínima.