METEOROLOGIA
Activat l'Inuncat per la possibilitat que la borrasca Regina porti pluges de més de 100 litres
S'esperen precipitacions abundants i vents forts a les comarques costaneres i les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona
Protecció Civil ha activat aquest dimecres al vespre la fase d'alerta del pla d'emergències Inuncat per la possibilitat que la borrasca Regina porti pluges de més de 100 litres a Catalunya. Es preveu que el temporal arribi aquest dijous amb precipitacions intenses, especialment al terç nord-est del país, que és allà on els mapes meteorològics indiquen acumulacions de més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. També s’espera temporal marítim amb onades superiors a 2,5 metres i ratxes de vent de més de 72 quilòmetres per hora a les comarques costaneres i les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) indica que les pluges començaran al matí a les Terres de l’Ebre i s’aniran estenent a gran part del país, amb intensitat màxima a zones elevades del nord-est. Les onades poden superar els 4 metres a l’Alt Empordà, mentre que la maregassa afectarà el litoral sud fins divendres al migdia, estenent-se a la resta de la costa.
A més, el vent bufarà amb ratxes fortes a les vegueries del Camp de Tarragona, Penedès i Barcelona, sobretot a les proximitats de la costa. El pla Ventcat també s'ha activat, en aquest cas en fase de prealerta. Protecció Civil recomana extremar precaucions, no acostar-se a rius, rieres ni barrancs, i en cap cas creuar-los encara que portin poca aigua.