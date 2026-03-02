ECONOMIA
Vila-seca comptarà amb 10,5 milions d’euros més al pressupost municipal
La modificació de crèdit preveu reforçar àrees com la neteja, l’impuls energètic o la mobilitat
L’Ajuntament de Vila-seca va aprovar el passat divendres una modificació de crèdit que incrementarà en 10,54 milions d’euros els pressupostos municipals. La proposta va ser impulsada amb els vots majoritaris del grup municipal de Vila-seca Segura, però sense el suport de la resta d’òrgans polítics locals, sumant abstencions del Partit Socialista, VOX i Decidim Vila-seca, i un vot contrari de Vila-seca en Comú.
L’augment, tal com va explicar l’alcalde de Vila-seca, Pere Segura, es portarà a terme després d’incorporar una liquidació positiva restant dels beneficis de l’any 2025, que queden «a lliure disposició» del consistori.
Després d’aprovar els pressupostos més alts de la seva història a mitjan mes de novembre de l’any passat, la modificació aprovada portarà la xifra inicial a un total de 57,1 milions d’euros. D’aquesta manera, l’increment gairebé doblarà la inversió municipal respecte als pressupostos aprovats l’any 2023.
La regidora d’Hisenda, Elisabet Torredemé, va presentar una llista de propostes reformulada, integrant les noves partides. Destaquen les àrees d’educació, habitatge, cultura i seguretat com les més beneficiades.
Reforç
L’àmbit d’habitatge i urbanisme serà el més reforçat amb 2,3 milions d’euros extra, incrementant el pressupost fins als 6 milions d’euros en actuacions de manteniment, millores energètiques i inversions en equipaments municipals.
El projecte del Centre Experiencial Cal·lípolis encapçalarà les inversions de la regidoria de Cultura, esport i identitat, que augmentaran en 1 milió d’euros i ascendiran fins als 7,7 milions aquest 2026. La subvenció de la secretaria general de Turisme amb la que comptarà el consistori per impulsar el centre a la Pineda, segons va explicar Torredemé, suposarà un avantatge per desenvolupar altres propostes.
En els casos de serveis d’Administració moderna i eficient, de Seguretat i Cohesió social rebran més d’1 milió d’euros, centrant-se en propostes com l’adaptació climàtica de les llars d’infants (creació de refugis climàtics), l’increment dels seus serveis, la digitalització i millora de les correspondències municipals i les actuacions com ara sales d’emergències, vehicles o personal als cossos de seguretat.
La modificació també permetrà introduir subvencions per la creació d’empreses i la creació de plans d’ocupació a través de l’àmbit d’Economia, que rebrà 280.000 euros més, així com «garantir un servei estable» de mobilitat millorant els serveis i tancant la dotació en 1,2 milions d’euros respecte a l’inicial.