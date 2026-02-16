TERRITORI
Recullen gairebé 3.000 al·legacions contra el projecte de la MAT entre Aragó i Tarragona en dos dies
GEPEC i Unió de Pagesos avisen que si no es paralitza la construcció de la línia la portaran als tribunals
Les plataformes contràries a la línia de molta alta tensió (MAT) entre l'Aragó i Tarragona han recollit gairebé 3.000 al·legacions contra el projecte de Red Eléctrica entre divendres i dissabte passat. Entitats com GEPEC, Unió de Pagesos, la Vall Sostenible, Prioritat i la plataforma No a la MAT Aragó-Catalunya estaran aquesta setmana en diversos municipis afectats del Priorat, el Baix Camp i el Tarragonès perquè la ciutadania i afectats puguin firmar les al·legacions que han redactat.
Es fixen en qüestions com la salut i l'afectació al sector agrari. GEPEC i Unió de Pagesos també estan preparant un contenciós administratiu i avisen que si no es paralitza la línia, portaran el projecte als tribunals de la Unió Europea.