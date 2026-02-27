Meteorologia
Quin temps farà a Tarragona aquest cap de setmana?
Després de dies estables, amb temperatures primaverals, l’ambient del cap de setmana continuarà sent agradable
Tarragona afronta un cap de setmana amb un clima relativament suau i estable, segons els pronòstics meteorològics de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) i del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Després d’una setmana estable, fins i tot amb temperatures primaverals, l’ambient del cap de setmana continuarà sent agradable.
Les temperatures acompanyaran aquesta estabilitat. Dissabte s’esperen màximes properes als 18°C, amb mínimes al voltant dels 10 graus. D’altra banda, ja de cara diumenge, les condicions seran similars, pel que la temperatura màxima oscil·larà els 16 graus, mentre que la mínima se situarà al voltant dels 8 ºC.
Quant a les precipitacions, les probabilitats són baixes o molt reduïdes durant aquest cap de setmana. De fet, l’Aemet només situa en un 35% la probabilitat que plogui a la demarcació i es produiria durant dissabte a la nit. Les noves precipitacions sembla que arribaran la propera setmana, amb dimarts i dijous com a dies assenyalats.
Així doncs, malgrat que es preveu cel ennuvolat i no s’espera que el sol sigui el protagonista del cap de setmana, la demarcació de Tarragona continuarà amb una tendència estable, quant al temps es refereix. Les temperatures continuaran sent agradables i el vent no bufarà amb força.