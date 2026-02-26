SOCIETAT
Diversos municipis del Baix Camp i l'Alt Camp es queixen de talls de llum «recurrents»
Endesa atribueix la falta de subministrament a les ventades i apunta que no és un problema endèmic
Diversos municipis del Baix Camp i l'Alt Camp es queixen de talls de llum «recurrents» els últims mesos, i que els darrers temporals han agreujat. La setmana passada, Alcover va patir una interrupció del servei dos dies, un dels quals de gairebé sis hores. Des de Vilaplana lamenten que en tinguin un cop al mes com a mínim, i a Almoster pateixen talls «constants» de pocs segons a més d'incidències quan hi ha episodis meteorològics.
Els alcaldes s'han reunit amb Endesa i denuncien la falta d'informació que reben els ajuntaments i la ciutadania cada cop que hi ha una incidència. Des de la companyia atribueixen els talls a les ventades dels últims dies i apunten que no es tracta d'un problema endèmic ni de falta d'inversió a la zona.
Camp de Tarragona
Alcover declara «insostenible» la situació amb els talls d'electricitat: «Ha anat a més»
Adam Diaz Garriga
Municipis del Baix Camp i de l'Alt Camp que es troben dins o a tocar de les Muntanyes de Prades i de la Serra de Llaberia denuncien que pateixen talls de llum de manera reiterada. Un d'aquests casos és Alcover. L'alcalde del poble, Robert Figueras, explica a l'ACN que l'agost de l'any passat van patir una «incidència molt greu» i que des de llavors «totes les reparacions que s'han fet, en lloc de millorar, han empitjorat la línia». «Tenim dificultats que s'agreugen quan hi ha un temporal», indica.
La setmana passada, van comptar fins a vuit interrupcions del servei d'entre 10 i 30 segons. I dijous se'n va anar el llum durant dues hores al matí i gairebé quatre a la tarda. Figueras comenta que «els comerciants, el sector industrial i qualsevol ciutadà es veu perjudicat». A més, es troben que amb interrupcions tan llargues es queden sense aigua potable perquè no poden bombar l'aigua dels pous municipals.
L'alcalde destaca que a vegades persones grans es queden «aïllades» per la falta d'electricitat i han hagut de fer diversos rescats en ascensors. «Estem molt ben connectats, molt ben situats i no podem tenir aquestes deficiències», resumeix.
En el cas de l'Alt Camp, els municipis que pateixen més talls són Alcover, Mont-ral i el Milà. Figueras reclama a Endesa la «substitució íntegra» de la línia entre la Selva del Camp i Alcover, però des de la companyia elèctrica assenyalen que aquesta solució no està sobre la taula, sinó que es treballarà per connectar el municipi des de dues línies diferents.
Un tall al mes a Vilaplana
Alguns dels municipis afectats del Baix Camp són Almoster, Vilaplana, Castellvell del Camp, Riudecols, l'Aleixar, Alforja, Maspujols i Pratdip, entre altres.
A Vilaplana, l'alcalde Josep Bigorra, diu que pateixen talls «constants i recurrents que duren fins a dues hores». Des del mes d'agost passat, en tenen, com a mínim, un al mes. «T'afecta totalment en el dia a dia perquè quan tens un tall de llum t'adones que tot gira al voltant de l'electricitat. Si et quedes sense llum, no pots ni trucar», assenyala. Alguns restaurants del poble s'han dotat d'un grup electrogen perquè «necessiten poder donar servei igualment», explica.
Bigorra creu que hi ha d'haver «alguna problemàtica a les instal·lacions si es produeixen aquests talls». «Nosaltres moltes vegades preguntem com tenen els transformadors del municipi, la xarxa, que estigui tot al dia perquè no entenem que es produeixin tants talls si la línia està en bones condicions», insisteix. «Les infraestructures de subministrament elèctric no estan en les condicions que haurien d'estar, i per això es produeixen aquestes incidències tan sovint», rebla.
Microtalls a Almoster
Des de Vilaplana també es queixen de «microtalls», d'interrupcions del servei durant pocs segons. És un dels problemes que comparteixen amb Almoster. El regidor d'Urbanisme i Medi Ambient d'Almoster, Josep Llonch, assenyala a l'ACN que aquesta situació la pateixen «des de fa molt de temps». «Primer eren talls, quan plou, quan fa vent, sempre patim molts talls», exclama. Diu que és «una cosa contínua i habitual» i que està fent malbé alguns electrodomèstics de cases de la urbanització Picarany.
Des d'Endesa apunten que no hi ha un problema en les línies elèctriques del Baix Camp i l'Alt Camp i atribueixen les incidències als temporals de les últimes setmanes quan s'han superat ratxes de vent de més de 100 quilòmetres per hora a la zona. A més, assenyalen que els microtalls són fruit d'un sistema de protecció de la infraestructura perquè no s'interrompi el servei quan hi ha episodis de climatologia adversa.
Falta d'informació
Els municipis també es queixen de la falta d'informació i de la demora a l'hora de solucionar les incidències. L'alcoverenc explica que la setmana passada hi havia «població molt enfadada». «Trucaven a Endesa i els contestaven que no hi havia cap incidència al nostre municipi», diu mentre recorda que feia dues hores que no tenien electricitat. «No pot ser que des del centre de control d'Endesa se'ns digui que no hi ha afectació», lamenta.
Llonch també coincideix que a banda de «buscar solucions», «cal tenir la informació del que està passant». Igualment, Bigorra apunta que necessiten «informació del que passa i quan passa, perquè normalment som nosaltres els primers a trucar quan ells encara no han rebut la incidència».
Des d'Alcover, Robert explica que quan hi ha una incidència i el municipi es troba amb el Pla Alfa activat pel risc d'incendi, la resolució es demora durant diverses hores. Això es deu al fet que la companyia no pot reconnectar la línia, sinó que un equip ha de fer tot el recorregut de la xarxa afectada a peu per supervisar que no s'hagi desprès cap element i evitar així un foc forestal.
L'alcalde d'Alcover assegura que aquest protocol «agreuja la problemàtica» i demana al Departament d'Interior i a Endesa que dotin de més efectius els combois per revisar les línies afectades en zones boscoses.