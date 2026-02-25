SOCIETAT
Alcover declara «insostenible» la situació amb els talls d'electricitat: «Ha anat a més»
Des de l'any 2024 el municipi arrossega talls intermitents de llum quan es produeixen forts fenòmens meteorològics
El municipi d’Alcover arrossega talls d’electricitat recurrents des d’ara fa més de dos anys, una situació que l’Ajuntament ha declarat «insostenible» davant les afectacions que comporten als veïns, negocis locals i empreses de la zona. Al nucli urbà d’Alcover, s’hi sumen els municipis de Milà i Mont-ral, que també han patit tancaments de la seva línia elèctrica en diverses ocasions, provocats principalment en situacions meteorològiques extremes, com aiguats, nevades o vents forts.
Els últims episodis van ser la setmana passada, després que el dilluns 16 de febrer es registressin més de vuit microtalls de llum a tot el municipi, i el dijous més d’una desena. «La situació és insostenible en tots els sentits», afirmava l’alcalde d’Alcover, Robert Figueras, indicant que «no existeix una inversió real» per solucionar els problemes.
Actualment, hi ha dues línies que subministren energia a Alcover, des de la Selva del Camp i des de Valls. La línia més afectada durant aquests anys ha estat la de la Selva del Camp a través de diversos incidents provocats per la meteorologia i la solució proposada des de l’entitat distribuïdora, E-Distribución (Endesa), és carregar l’energia a la línia vallenca, que no travessa zona boscosa.
«És un pla B, però el volen convertir en el pla A», explicava Figueras. La demanda del consistori és que la línia que travessa la Selva del Camp «sigui substituïda totalment» per acabar amb els talls i «evitar carregar la línia de Valls».
El «punt d’inflexió», segons l’alcalde, va produir-se el passat 19 d’agost del 2025, moment en què el municipi va patir un tall que va deixar als seus habitants gairebé sis hores sense electricitat. Quan es produeixen els talls, l’empresa subministradora activa l’anomenat Pla Alfa, que obliga a estar almenys dues hores sense llum als usuaris per prevenció.
«Si no es fa una revisió, fins que no passen dues hores no es pot reactivar la tensió», afirmava el batlle, criticant que aquesta situació «en comptes de solucionar-se, ha anat a més». Des del consistori lamentaven «la inacció» d’E-Distribución i ressaltaven que «actuen de manera reactiva i no amb previsió». Fins ara, s’han produït diverses reunions entre el consistori, la Generalitat, els directors territorials dels departaments de Territori, Interior i Presidència i Endesa, sense cap solució «de pes».
Els més afectats
La maquinària dels negocis i els electrodomèstics de les cases són els materials més perjudicats pels talls, que normalment són bruscos: «No pots fer res ni continuar treballant, i a més comporta problemes en els motors de les màquines que s’apaguen i engeguen en sec», incidia el propietàri d’una carnisseria, Tomàs Castaño. El propietari, a més, destacava que diversos veïns han perdut electrodomèstics com televisors i microones durant els talls.
La propietària de l’Herbolari el Botjar, Rosa Català, també advertia dels riscos en el manteniment dels productes frescos que depenen de refrigeració: «Volem donar qualitat professional i no podem». A més, afegia que als negocis els perjudica també en els cobraments electrònics o amb targeta, que «impedeix als clients» pagar al moment: «Mai hem estat tan afectats com ara», concloïa la veïna.