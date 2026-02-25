CARRETERES
Més de 175 quilòmetres de carreteres de Tarragona en avís per boira molt densa
L'A-7, l'AP-7, l'N-340 i l'N-240, entre les vies més afectades
Set carreteres de la demarcació de Tarragona compten amb 177,8 quilòmetres en avís per boira molt densa aquest dimecres al matí. Aquest fet ha dificultat la circulación en moltes des les vies principals del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
Les afectacions incideixen en les vies A-27 entre Tarragona i Montblanc. També és densa a l'A-7 i l'N-340 entre Vila-seca i Tarragona; a l'AP-7 entre el Vendrell i Altafulla; a l'N-240 entre Tarragona i Tarrés; a l'N-340 entre Tarragona i l'Arboç; a la T-11 entre Riudoms i Tarragona i a l'N-420a a Reus.
Shaila Cid
La via que compta amb més quilòmetres amb boira és l'N-240 amb 48,40 km d'afectació; seguida de l'A-27 amb 29,5 km i l'N-340 amb 37 km.