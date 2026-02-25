METEOROLOGIA
El Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre es desperten amb boira densa
La circulació es fa més complicada a la majoria de carreteres de la demarcació
La boira densa s'ha instal·lat al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La capa blanca que flota a l'ambient dificulta la circulació per l'A-27 entre Tarragona i Montblanc. També és densa a l'A-7 i l'N-340 entre Vila-seca i Tarragona; a l'AP-7 entre el Vendrell i Altafulla; a l'N-240 entre Tarragona i Tarrés; a l'N-340 entre Tarragona i l'Arboç; a la T-11 entre Riudoms i Tarragona i a l'N-420a a Reus.
Els bancs de boira al litoral i la zona de costa han provocat que hi hagi més humitat en l'ambient i han fet que les temperatures siguin més suaus. S'espera que amb el pas de les hores la boira es vagi diluint. Les temperatures se situen entre els 9 i 11 graus a primera hora del matí.