EMPRESA
El grup Cristian Lay, interessat en la compra de les plantes de Valls i Montblanc
El grup extremeny és l'opció més ben valorada pels representants dels treballadors, ja que mantindrien els 200 llocs de treball
L'empresa Cristian Lay, que forma part de CL Grupo Industrial, és una de les quatre empreses interessades en comprar les plantes de DS Smith de Montblanc i International Paper de Valls, que tenen previst tancar i acomiadar a 200 persones. L'empresa extremenya que és molt coneguda per la seva línia de cosmètica també compta amb una línia de packaging. Segons ha explicat un dels representants dels treballadors, aquesta seria una de les millors opcions ja que els futurs compradors mantindrien tots els llocs de treball.
Aquest dimarts, els treballadors de les dues plantes s'han manifestat pels carrers de Tarragona per mostrar el seu rebuig al tancament i per dir clarament que les dues empreses són viables. La concentració s'ha fet a la Imperial Tàrraco i han iniciat una marxa fins a l'Hotel Tarraco Park, on hi ha prevista una reunió tècnica.
Els representants continuen negociant amb l'empresa i l'únic que demanen és mantenir els llocs de treball. Per això veuen amb bons ulls que alguna empresa interessada pugui adquirir les dues plantes. De moment, els empleats estan en vaga indefinida fins que finalitzi la negociació i si no hi ha acord aniran a judici.