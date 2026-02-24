CARRETERES
Baixa el nombre de morts a les carreteres tarragonines durant el 2025, 3 menys que al 2024
La demarcació de Tarragona acumula una reducció de víctimes mortals del 25% en comparació amb el 2019
La demarcació de Tarragona ha registrat durant l'any 2025 30 morts a la xarxa viària de Catalunya, 3 menys que l’any passat i acumula una reducció del 25% en comparació amb el 2019. Segons el balanç de sinistralitat del Servei Català de Trànsit, les comarques amb més víctimes fins ara són el Baix Camp (7) i el Tarragonès (6), mentre que l’AP-7 acumula 11 morts en aquesta demarcació. A Tarragona, també s’han registrat 7 de les 10 víctimes mortals de vehicles pesants.
A Catalunya han perdut la vida 193 persones en 185 accidents mortals a la xarxa viària de Catalunya. Durant el mateix període del 2024, van morir 191 persones en 176 sinistres mortals, el que suposa un augment de l’1% de les víctimes mortals. Si es comparem amb el 2019, període en què van morir 242 persones en 228 sinistres, la reducció és del 20%. Tanmateix, en aquest 2025, s’han registrat 1.884 persones ferides greus en accident de trànsit, que són un 1,5% menys que el 2024. De la xifra total de 193 víctimes mortals, 136 es van produir a la xarxa viària interurbana de Catalunya i 49 a la urbana.
A Barcelona el nombre de víctimes ha augmentat a 65 víctimes mortals (+10) respecte el 2024; a Lleida 27 (+1); i a Girona 22 (=).
Vulnerables, 4 de cada 10 víctimes
Les víctimes mortals de col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes) representen el 43% del total de finats per accidents de trànsit. En aquest sentit, 45 eren motoristes, 12 vianants i 5 ciclistes. Els motoristes són el col·lectiu amb més morts (45) i suposen el 31,25% del total de víctimes, tot i que n’ha mort un menys que l’any passat. Pel que fa a vianants (12), n’han mort dos més en comparació amb el 2024.
La resta de finats viatjaven en turisme (63), vehicle pesant (10) i furgoneta (8). Quant al tipus d’accidents, d’entre els 134 sinistres mortals hi ha 44 accidents simples, 37 xocs frontals, 20 col·lisions laterals, 13 encalços i 12 atropellaments.
Augmenten les víctimes mortals entre els joves
Pel que fa a l’edat de les víctimes mortals, tot i que la franja que registra més defuncions és la de 55 a 64 anys, amb 27 persones mortes —la mateixa xifra que l’any passat—, cal destacar l’augment de víctimes mortals entre els grups poblacionals més joves. En aquest sentit, enguany 51 persones menors de 35 anys han perdut la vida a les carreteres catalanes, fet que representa el 35% del total de morts, és a dir, 12 més que l’any passat (39).
L'AP-7, la via amb més sinistralitat
Pel que fa a les vies, les carreteres que han acumulat més morts són l’AP-7 (17), l’N-II (11), la C-58 (9) i l’A-2 (8), malgrat que, en general, es manté la dispersió en la sinistralitat de la xarxa viària. La C-12, l’N-340 i la C-31 han registrat enguany 4 morts i la C-25, la C-32, la C-17, la GI-555 i la C-16, 3 respectivament.
Pel que fa a l’autopista AP-7, les víctimes mortals registrades durant els darrers anys han estat les següents: 15 el 2019, 12 el 2021, 24 el 2022, 15 el 2023, 6 el 2024 i 17 el 2025. L’any 2025, amb 17 víctimes mortals, es consolida com la segona pitjor xifra des de l’alliberament dels peatges.
En relació amb els trams més sinistralitat, els que han concentrat més morts i ferits greus en comparació amb el 2024 han estat: Hostalric-La Roca del Vallès, amb 16 víctimes; El Vendrell-Cambrils, amb 10; i Cambrils-Ulldecona, amb 12 víctimes.
A l’autopista AP-7 els trams que han concentrat major sinistralitat amb morts i ferits greus en relació al 2024 han estat: Hostalric-La Roca del Vallès (16 víctimes), El Vendrell-Cambrils (10 víctimes), Cambrils-Ulldecona (12 víctimes).Els trams que han presentat una reducció de sinistralitat respecte el 2024 han estat el trams on el Servei Català de Trànsit ha establert reduccions de velocitats que son:La Roca del Vallès-Parets del Vallès (0 víctimes -100%), Parets del Vallès-El Papiol (8 víctimes -20%), El Papiol-El Vendrell (5 víctimes - 64%).
Vigilància a les carreteres
Durant el 2025, els Mossos d’Esquadra han fet 53.356 controls a Catalunya. Pel que fa als controls d’alcoholèmia, s’han realitzat 212.168 lectures, amb més de 8.000 positius, que suposen un 15,75% menys que l’any anterior. Pel que fa a drogues, s’han efectuat 14.703 lectures, un 10,94% més que el 2024, amb 7.642 positius, fet que representa un increment del 3,48%. Quant als controls de velocitat, s’han controlat 4.921.534 vehicles, amb 12.942 controls de velocitat realitzats i 355.006 vehicles denunciats.
L’activitat preventiva s’ha reforçat també amb control aeri, i en aquest sentit, s’han realitzat, amb col·laboració amb l’SCT, 284 vols d’helicòpter orientats a la detecció d’infraccions greus, el monitoratge del trànsit, la gestió de congestions i el suport en accidents.
Alhora, s’ha intensificat la tasca preventiva i de control en l’àmbit del transport professional. S’han controlat 27.599 vehicles i s’han interposat 24.511 denúncies, fet que representa un increment del 24,15%. Han augmentat especialment les infraccions per manca de descans i per mala estiba de la càrrega.
Pel que fa a les motocicletes, s’han dut a terme dues campanyes coordinades per l’SCT que, juntament amb els dispositius PREMOT, han sumat un total de 7.042 controls específics arreu del territori. S’han interposat 22.819 denúncies, una dada que reflecteix la intensitat del treball preventiu i la capacitat de detecció de les patrulles.
Propostes per al 2026
El Servei Català de Trànsit proposa declarar els 344 km de l’AP-7 com a zona de control intens de la velocitat i d’altres conductes de risc, amb l’objectiu de reduir la sinistralitat i garantir una mobilitat més segura. Aquesta mesura es complementarà amb la destinació de sis nous carros radar per al control integral de l’autopista, alhora que es manté l’estratègia de macrocontrols dirigida especialment als vehicles pesants. A més, l’activitat policial dels Mossos d’Esquadra es centrarà en els trams amb més circulació i amb més sinistralitat per abastar la xarxa interurbana amb més sinistralitat.
Pel que fa als col·lectius més vulnerables, en especial els motoristes, es continuarà amb els controls preventius i el programa de Formació 3.0 a la carretera. A més, es reforçarà la senyalització de les vies amb marques que orientin la traçada. Paral·lelament, s’iniciaran períodes de formació específica per a conductors professionals de vehicles pesants.
També es preveu la incorporació de sistemes de senyalització variable i de control de vehicles pesants a l’AP-7, així com la instal·lació de sistemes de velocitat variable a la C-58 i altres dispositius de control de pesants en trams amb més sinistralitat.
Finalment, aquestes mesures es complementaran amb la incorporació de nova tecnologia en la investigació i reconstrucció de sinistres mortals per part dels Mossos d’Esquadra, així com en les estratègies de prevenció de conductes contràries a la seguretat viària.