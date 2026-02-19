Gastronomia
És Tarragona el millor destí gastronòmic d’Espanya?
National Geographic nomina Tarragona en els seus 'Premis dels Lectors’ i competirà amb altres ciutats espanyoles
Tarragona es troba entre els nominats a Millor Destí Gastronòmic d’Espanya en la quarta edició dels Premis dels Lectors de Viajes National Geographic el 2026. La candidatura posa de relleu la cuina de la província, basada en productes locals com mariscos frescos, fruits del Delta, oli d’oliva i arrossos tradicionals.
Plats emblemàtics com el romesco, que combina tradició i identitat local, reforcen la reputació de Tarragona com a destí culinari de referència. La demarcació tarragonina competeix amb Bilbao, Pontevedra, Castelló, Logronyo, Valladolid i Màlaga per convertir-se en el millor destí gastronòmic d’Espanya.
Daniel Cabezas Ramírez
Els premis de National Geographic permeten que els lectors votin directament pels seus destins preferits fins el 22 de febrer. La iniciativa busca reconèixer experiències turístiques excepcionals, des de destins paradisíacs fins a projectes sostenibles, i Tarragona competeix en la categoria gastronòmica juntament amb altres destins destacats d’Espanya.