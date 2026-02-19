MOBILITAT
Suspesa la circulació de trens de l'R16 entre Tarragona i Tortosa a causa del vent
Renfe ofereix servei alternatiu per carretera
La circulació de trens de l'R16 entre Tarragona i Tortosa ha quedat suspesa ha causa de les fortes ratxes de vent que afecten aquesta zona de Catalunya. N'han informat fonts de Renfe que han assenyalat que s'ha gestionat un servei de transport alternatiu per carretera per garantir la mobilitat dels ciutadans. Amb tot, han remarcat que aquesta mesura podria revisar-se en cas que les condicions meteorològiques empitjorin i la circulació per carretera també es vegi afectada.
Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla Ventcat i el Servei Meteorològic de Catalunya ha previst ratxes superiors als 100 km/h a bona part del territori fins divendres. El vent pot tenir especial afectació al Pirineu i Prepirineu i a la meitat sud de Catalunya.