MOBILITAT
Adif suspèn la circulació de trens entre València i Catalunya entre les 11h. i les 16h. pel vent
La mesura només afectarà els trens Intercity i Euromed i no tindrà incidència en el servei de Rodalies
Adif suspendrà la circulació ferroviària entre la Comunitat Valenciana i Catalunya aquest dijous entre les 11.00 h i les 16.00 h a causa del nou episodi de vent que afectarà el país fins divendres. la mesura només afectarà els trens Intercity i Euromed i no tindrà incidència en el servei de Rodalies.
La decisió s'ha pres després Protecció Civil hagi activat la fase d'alerta del pla Ventcat i el Servei Meteorològic de Catalunya hagi previst ratxes superiors als 100 km/h a bona part del territori des de la nit d'aquest dijous i fins divendres. En concret, el vent pot tenir especial afectació al Pirineu i Prepirineu i a la meitat sud de Catalunya.