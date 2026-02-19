Meteorologia
Mapa de vent a Tarragona per la borrasca Pedro: els municipis en alerta alta
Ratxes de més de 100 km/h obliguen a tancar parcs, suspendre trens i limitar camions a l’AP-7
La borrasca Pedro colpeja amb força aquest dijous Tarragona i el seu entorn amb ratxes que poden superar de forma puntual els 100 km/h. L’episodi de vent, que manté en alerta a les autoritats, està provocant incidències en la mobilitat i el tancament preventiu d’espais públics en diferents punts del territori.
De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l’alerta taronja -perill alt- a les comarques del Baix Penedès, l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès, el Baix Camp, el Baix Ebre i el Montsià i l’alerta groga -perill moderat- al Priorat, la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre, per la qual cosa totes les comarques de la demarcació tenen activa una alerta.
A més, el temporal ha obligat a interrompre la circulació ferroviària entre Tarragona i Tortosa, afectant els trens de la línia R16. El servei entre Barcelona i Tarragona es manté per tren, però el tram cap a Tortosa es realitza per carretera. A més, el trànsit ferroviari entre Catalunya i València roman tancat per avís de fortes ratxes.
En paral·lel, el Servei Català de Trànsit ha restringit la circulació de camions de més de 7,5 tones a la província. A les vies d’alta capacitat han de circular pel carril dret, no poden avançar i tenen limitada la velocitat a 80 km/h. També s’ha prohibit el seu pas per l’AP-7 entre Cambrils i Amposta en ambdós sentits, recomanant com a alternatives l’A-7 i l'N-340.
L’alerta meteorològica s’emmarca en l’activació del pla Ventcat per part de Protecció Civil de la Generalitat, que manté el risc en 4 sobre 6 al Camp de Tarragona. Segons el Meteocat, el vent de ponent pot superar els 100 km/h en àmplies zones del sud de Catalunya.
A la ciutat, l’Ajuntament de Tarragona ha activat la fase d’alerta del Pla d’Actuació Municipal per risc de vent i ha ordenat el tancament de parcs amb arbratge i recintes històrics com el Parc de la Ciutat, el Parc Saavedra, el Passeig Arqueològic i l’Amfiteatre. La mesura busca evitar riscos per caiguda de branques, mobiliari urbà o altres elements desplaçats pel vent.