Els Bombers atenen una vintena d'avisos relacionats amb el vent, 3 a Tarragona

El telèfon 112 rep 61 trucades que generen 57 expedients relacionats amb el temporal

Imatge d'arxiu d'uun arbre caigut a Cunit.

Imatge d'arxiu d'uun arbre caigut a Cunit.

Els Bombers de la Generalitat han atès una vintena d'avisos relacionats amb el temporal de vent des de les set del matí fins a les nou. La major part d'aquests incidents s'han registrat a les regions Metropolitana Sud (9) i Metropolitana Nord (7). A més, a la de Tarragona se n'han comptabilitzat tres, i a la Lleida un. 

Alhora, el telèfon 112 ha rebut un total de 61 trucades que han generat 57 expedients vinculats amb el temporal. Les comarques més afectades han estat el Barcelonès (72,13%), seguida del Maresme (6,56%) i el Baix Penedès (4,92%). 

Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla Ventcat, i el Servei Meteorològic de Catalunya ha previst ratxes de vent superiors als 100 km/h a bona part del territori fins divendres. El vent pot tenir especial afectació al Pirineu i Prepirineu i a la meitat sud de Catalunya. Cap dels incidents gestionats pels Bombers ha estat de gravetat.

