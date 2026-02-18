Meteorologia
Alerta taronja per fortes ratxes de vent aquest dijous a Tarragona: poden superar els 70 km/h
El Meteocat ha activat alertes a totes les comarques de Tarragona per aquest dijous al matí i a la tarda
Protecció Civil de la Generalitat ha activat la fase d'alerta del pla Ventcat per aquest dijous. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, el vent de ponent pot superar els 70 km/h al Pirineu i Prepirineu, l'Alt Empordà, Ponent, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Penedès, el sud de l'àrea metropolitana i part de la Catalunya Central, sobretot a les cotes més altes del Pirineu.
Aquest dimecres al migdia es reuneix el comitè tècnic del pla al CECAT per analitzar tota la informació. Per aquest dimecres a la tarda i nit, el grau de perill màxim és d'1 sobre 6 a les comarques de la Selva, Osona, Garrotxa i Ripollès, sobretot a cotes mitjanes i altes.
Baix Camp
Durant la matinada de dijous les comarques més afectades seran al litoral entre el Barcelonès i Baix Penedès, així com l'Alt Penedès i l'Anoia. Al matí l'afectació s'estendrà al Vallès Occidental, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Ponent i Pirineu.
Al migdia afluixarà una mica, però a la tarda i nit es reactivarà a les mateixes zones i l'Alt Empordà. Divendres de matinada es reduirà el risc, que només afectarà el terç nord del país, des de la Val d'Aran a l'Alt Empordà. Al matí ja no es preveu cap risc.