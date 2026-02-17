Viral
Mapa dels restaurants amb Sol Repsol a Tarragona: 15 joies culinàries que has de visitar el 2026
La província brilla a la gastronomia espanyola amb 15 establiments reconeguts per la Guia Repsol
Tarragona ha consolidat la seva posició com a referent gastronòmic a Espanya, amb un total de 15 restaurants distingits amb un o dos Sols Repsol i una àmplia xarxa de “soletes” i locals recomanats. La incorporació dels restaurants Cervus, a Reus, i QuintaForca, a Nulles, suposa l’última novetat a la província per al 2026.
Amb aquests nous guardons, Tarragona compta amb 13 locals amb un Sol i dos restaurants amb Dos Sols: Les Moles, a Ulldecona, i Villa Retiro, a Xerta. La província manté també un centenar d’establiments amb “soletes” Repsol i 25 restaurants a la categoria de recomanats, consolidant una oferta gastronòmica de primer nivell.
Per poblacions, Cambrils lidera amb més restaurants amb Sol Repsol: Can Bosch, Miramar i Rincón de Diego. Amb dos destaquen la ciutat de Tarragona amb AQ i El Terrat, Reus amb Ferran Cerro i Cervus, i Ulldecona amb Les Moles i L’Antic Molí. Altres restaurants són Citrus del Tancat a Alcanar, Quatre Molins a Cornudella de Montsant, Quintaforca a Nulles, El Celler d’en Joan Pamies a Riudoms, Deliranto a Salou i Villa Retiro a Xerta.
Així doncs, Tarragona reforça la seva reputació com a territori gastronòmic de referència a Espanya, equilibrant tradició i modernitat, productes locals i creativitat culinària. La província demostra que, més enllà de les capitals, els pobles també ofereixen experiències gastronòmiques úniques i d’alt nivell, consolidant un mapa culinari que convida a recórrer-lo plat a plat.