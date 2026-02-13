Meteorologia
Quin temps farà a Tarragona per Carnaval?
El Meteocat manté actives les alertes taronja i groga per vent, que serà protagonista durant les festes
El temps a Tarragona durant el Carnaval estarà marcat pel vent i la possibilitat de pluja, encara que les precipitacions només es produiran durant aquest divendres. Respecte al vent, el Meteocat manté l’alerta taronja a les comarques del Tarragonès, el Baix Penedès, el Baix Ebre i el Montsià, mentre que a la resta de la demarcació es troba activa l’alerta groga, amb ratxes que podrien superar els 100 km/h.
Per al dissabte, la situació empitjorarà respecte al vent, amb alerta taronja activada a pràcticament totes les comarques, excepte a la Conca de Barberà. S’esperen ratxes més fortes, encara que disminuiran progressivament cap a la nit i matinada. Tot i així, es preveu que durant el dia es mantinguin condicions de vent importants que podrien afectar esdeveniments a l’aire lliure i desfilades de Carnaval.
El diumenge no es preveuen alertes taronges, encara que algunes comarques de Tarragona, com el Baix Camp, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre, la Terra Alta i el Montsià, tindran activa l'alerta groga. La previsió apunta que el cap de setmana serà més estable, amb sol i temperatures agradables, arribant als 20 graus en algunes zones.