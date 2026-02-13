Viral
Mapa del vent a Tarragona per Carnaval: els municipis en alerta taronja i perill alt
El Meteocat ha activat alertes a tota la província per ratxes de vent que poden superar els 100 km/h
El vent serà el gran protagonista del Carnaval a la demarcació de Tarragona. El Meteocat manté activada aquest divendres a la tarda l’alerta taronja a les comarques del Tarragonès, Baix Penedès, Baix Ebre i Montsià, mentre que a la resta del territori l’avís és groc. La previsió apunta a un cap de setmana marcat per fortes ratxes, especialment dissabte, coincidint amb molts dels actes centrals de Carnaval en municipis de la costa i l’interior.
A més del vent, la jornada d’aquest divendres estarà passada per aigua. L’Aemet preveu un 100% de probabilitat de pluja almenys fins les 18.00 hores, amb precipitacions que poden anar acompanyades de tempesta. La cota de neu podria situar-se entorn dels 1.100 metres, en un episodi d’inestabilitat que donarà pas a un cap de setmana més estable quant a precipitacions, però no respecte al vent.
De cara al dissabte, el Meteocat ha activat l’alerta taronja a pràcticament totes les comarques tarragonines, a excepció de la Conca de Barberà. La situació empitjorarà respecte a aquest divendres, amb ratxes més intenses que podrien superar els 90 o 100 km/h. Amb el pas de les hores, sobretot de matinada, el vent tendirà a perdre força progressivament.
El diumenge ja no hi haurà avisos taronges, encara que sí que es mantindran alertes grogues al Baix Camp, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre, la Terra Alta i el Montsià. En canvi, el temps serà molt més estable i assolellat en el conjunt de la província, amb temperatures clarament a l’alça que podrien arribar als 20 graus.
Protecció Civil recomana assegurar objectes en balcons i terrasses, extremar la precaució en zones obertes i revisar els actes a l’aire lliure previstos per Carnaval davant de la previsió de ratxes intenses. Encara que la pluja anirà remetent a partir de dissabte, el vent continuarà sent el factor determinant durant tot el cap de setmana festiu a Tarragona.