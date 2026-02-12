TEMPORAL
Les ratxes de vent a Tarragona registren fins a 63km/h en les primeres hores del temporal
Carrers amb poca gent, terrasses buides i les embarcacions dels pescadors tarragonins amarrades a port
Les ratxes de vent a Tarragona han assolit màximes de 63 km/h, segons l'estació meteorològica del Complex Educatiu (METEOCAT) i de 59 km/h, segons l'estació de l'Agència Estatal de Meteorologia. Aquest dijous al matí, els carrers del centre de la ciutat hi havia poca gent i les terrasses dels bars del tram final de la Rambla estaven buides.
L'Ajuntament ha indicat que s'han produït caigudes de branques i d'algun arbre i que s'han retirat xapes i tanques d'algunes obres que han caigut a la calçada. La Guàrdia Urbana de Tarragona, el Departament de Protecció Civil, la brigada municipal i l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil i Neteja, entre altres, estan activats, gestionant les incidències i pendents de l'evolució del temporal.
Les ratxes de vent a Miami Platja (Mont-roig del Camp) també s'han enfilat fins als 59 km/h, tot i que aquest dimecres van registrar màximes de 107 km/h. A Cambrils el vent ha bufat a 51,1 km/h mentre que la màxima d'ahir va ser de 65,9 km/h.