TEMPORAL
Arbres, senyals i tanques d'obra caigudes: les incidències més destacades pel vent a Tarragona
A l'estació meteorològica del Complex Educatiu s'han registrat ratxes màximes de 63 km/h.
El temporal de vent que està afectant tot el territori català, ha deixat unes ratxes màximes de 63 km/h, segons l'estació meteorològica del Complex Educatiu de Tarragona (METEOCAT) i ratxes de 59 km/h que s’han registrat a l’estació de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), ubicada al centre. La ciutat es manté en fase d’alerta arran de la borrasca Nils.
Segons han confirmat des de l'Ajutament de Tarragona s'ha registrat diferents caigudes de branques i d’algun arbre a la via pública i també s’han retirat xapes i tanques d’algunes obres que han anat a parar a la calçada a causa del vent. També s’està col·locant alguna senyal que s’ha vist afectada pel temporal. Alguns punts on s’han registrat aquestes incidències són l’Avinguda Catalunya, passeig de la Independència, al barri del Pilar, a les piscines de Riuclar i a la Baixada del Roser, entre altres.
Serveis municipals activats
La Guàrdia Urbana, el Departament de Protecció Civil, la brigada municipal - brigades d'emergència de jardineria i obres- i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil i Neteja, entre altres departaments, estan activats i gestionant les incidències i pendents de l’evolució del temporal de vent.
Hi ha vuit vehicles municipals activats que recorren la ciutat per detectar les incidències, a banda de les patrulles de la policia tarragonina i de 2 vehicles de voluntaris de Protecció Civil.
Per altra banda, el telèfon verd i l’aplicació Epp! estan en funcionament i aniran recopilant i gestionant amb normalitat totes les incidències que vagin arribant per part de la ciutadania. Pel que fa a l’EMT, el servei funciona amb normalitat, sense incidències destacables.