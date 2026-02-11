VAGA 11-F
Normalitzat el trànsit després dels talls dels docents en una dotzena de carreteres
Al Camp de Tarragona els manifestants han tallat l'N-340, la C-31b, l'N-240, l'A-27 i la C-42
El trànsit a la xarxa viària catalana s'ha normalitzat cap a les 09:45 hores i ja no queda cap carretera afectada per les manifestacions de docents que han complicat aquest dimecres la mobilitat a Barcelona i a d'altres ciutats de Catalunya, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).
En total, les manifestacions de professors i mestres han ocasionat una dotzena de talls de carreteres per tot Catalunya. Al Camp de Tarragona els manifestants han tallat l'N-340, la C-31b, l'N-240, l'A-27 i la C-42.
A la capital catalana, grups de docents en vaga han interromput la circulació a partir de les 07:00 hores a la Gran Via, l'avinguda Meridiana i les dues Rondes de Barcelona, provocant un gran col·lapse circulatori.
Els manifestants han tallat també l'autopista C-32 a Mataró (Maresme); la C-31 entre L'Hospitalet i el Prat de Llobregat; la N-II a Vilamalla (Alt Empordà); la C-17 i la C-25 a Gurb (Osona); la C-55 a Manresa i Olesa de Montserrat (Baix Llobregat); la C-58 a Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental); la C-59 a Moià (Moianès) i la C-37 a Valls (Alt Camp).
També han tallat les sortides Figueres Sud i Girona Sud de l'autopista AP-7, la C-165 a Llambilles (Gironès) i la C-31 a Verges (Baix Empordà).
Després de les mobilitzacions de primera hora, els docents tenen previst celebrar manifestacions al migdia a ciutats com Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Tortosa.
Els professionals del sector educatiu surten al carrer convocats pels principals sindicats per reclamar millores salarials i laborals, així com ràtios més baixes a l'aula i més recursos per atendre l'alumnat.