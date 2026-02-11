Meteorologia
El Meteocat eleva a vermella l’alerta per vent a Tarragona: ratxes que superaran els 110 km/h
La franja de màxim risc se situa entre la mitjanit i el migdia d’aquest dijous
El Meteocat ha activat aquest dimecres l’alerta vermella per fortes ratxes de vent a diverses comarques de Catalunya, incloent el Baix Penedès a Tarragona. La franja de màxim risc se situa entre la mitjanit i el migdia de demà dijous, i s’esperen ratxes que podrien superar els 30 metres per segon, equivalents a més de 110 km/h.
La situació afecta també a altres zones del litoral i prelitoral català, com el Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès i Maresme, així com a comarques de l’interior com l’Anoia, Segarra, Bages i Vallès Occidental i Oriental. En total, una vintena de comarques estan en alerta màxima, amb recomanacions de precaució generalitzades.
Protecció Civil recorda que s’han d’assegurar objectes en balcons i terrasses, evitar zones marítimes i extremar la precaució en carreteres i espais oberts. La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, ha demanat especial atenció davant d’un episodi de vent “bastant generalitzat” que s’intensificarà aquest dijous.
Aquest dimecres, la borrasca Nils ja ha deixat a Tarragona ratxes de vent superiors als 100 km/h, els Bombers han atès més d’un centenar d’avisos en poques hores, principalment per caiguda d’arbres, branques i elements que han caigut a la via pública. Les comarques del Baix Penedès i Tarragonès han sigut les més afectades.
S’espera que l’alerta es mantingui fins divendres a la matinada, encara que les ratxes aniran disminuint progressivament. Tot i així, el Meteocat continuarà monitorant la situació, ja que divendres i el cap de setmana podrien produir-se nous episodis d’inestabilitat en diferents comarques, amb canvis bruscos de temperatura i possibles precipitacions.