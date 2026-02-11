MUNICIPAL
Comencen les obres per donar una segona vida a l’històric Escorxador de Torredembarra
El consistori aprova també la construcció del nou carril bici que connectarà amb la T-214
L’Ajuntament de Torredembarra comença el procés per donar una segona vida a l’antic Escorxador després de més d’una dècada sobre la taula com una de les principals reclamacions dels veïns. Des de l’any 2015, les converses dins el govern torrenc plantejaven la rehabilitació del recinte de 404 metres quadrats, que ara enceta la seva primera fase de reforma.
El termini total previst per a l’execució de l’obra de renovació és de set mesos, tot i que la fase inicial finalitzarà en les pròximes setmanes després d’enretirar l’amiant i les restes de fibrociment per assegurar l’edificació.
«Portava inutilitzat molt de temps, volem preservar l’edifici i garantir la seva estructura», explicava el primer tinent d’alcalde i regidor de Residus i Neteja Viària, Raúl Garcia. D’acord amb Garcia, la part més important de la rehabilitació començarà després de la retirada del material tòxic de l’interior, assegurant la restauració de la façana principal de l’Escorxador.
«És la part més interessant pel seu valor patrimonial i històric», destacava el regidor. Durant la segona fase del projecte, també s’adequarà l’espai interior convertint-lo en un recinte «diàfan i d’acabaments bàsics» i es reforçarà l’estructura, a més d’aïllar-se tèrmicament i completar la construcció d’una nova escala per pujar a la primera planta. Els treballs, licitats l’any 2024, es completaran amb un pressupost de més de 430.000 euros de la mà de l’empresa Rècop.
La principal novetat serà l’ús que s’atorgarà a l’interior de l’edifici del segle XIX, que ara preveu fer servei a les entitats culturals del municipi. El consistori es troba en procés de decidir si finalment s’hi introduiran les entitats, tot i que no estableix terminis per prendre la decisió. «És una qüestió que s’està debatent, però tot fa pensar que es farà per la seva ubicació i el teixit associatiu que podria tindre», esmentava Garcia.
Nou carril bici
El consistori torrenc també treballa per avançar en la pacificació de la zona del futur Centre d’Atenció Primària (CAP) municipal després d’aprovar la construcció d’un nou carril bici. El tram per a ciclistes i vianants connectarà la rotonda del Puntet, que dona entrada a Altafulla, amb l’antiga carretera de la Riera de Gaià, la T-214.
Arribarà fins a la Zona Esportiva Municipal, i preveu un termini de construcció de dos mesos i mig. «És una part molt transitada que ara es dotarà de seguretat i quedarà integrada en el tram urbà», destacava l’alcalde de Torredembarra, Vale Pino.
Primer, s’adaptarà el tram amb la pavimentació del terreny, a més d’incorporar un nou enllumenat que seguirà la línia del que actualment s’està millorant des del passeig Miramar. El projecte finalment es portarà a terme amb un pressupost de poc més de 241.000 euros i tal com defensa el batlle, té l’objectiu de «donar continuïtat a l’increment de la mobilitat sostenible».
Pino també va fer referència al fet que «s’està avançant amb el futur CAP», que encararà una segona fase de treballs on el carril bici s’integrarà a la via lateral. «És una segona fase molt ambiciosa, la primera fase eren els mínims», ressaltava el batlle, assegurant que la segona fase tractarà l’embelliment de la zona i la consolidació de la connexió del CAP amb el municipi. La idea és que entri en funcionament l’any 2029, després de concretar-se les obres l’any passat.