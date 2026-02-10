MOBILITAT
Santano assegura que l'R15 «encara tardarà una mica més» en estar operativa
El secretari d'Estat de Transports atribueix els «problemes» d'aquest matí Rodalies a la vaga dels sindicats minoritaris
El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, confia que aquest cap de setmana pugui reobrir l'RL4 de Rodalies, que connecta Terrassa Estació del Nord amb Lleida Pirineus, i diu que l'R15 «encara tardarà una mica més». En una entrevista a Catalunya Ràdio, Santano ha defensat que a finals d'aquest febrer volen haver eliminat «almenys la meitat» de les limitacions temporals de velocitat que hi ha a la xarxa arran del temporal perquè els treballs que estan fent avancen «bé».
L'alt càrrec del Ministeri de Transports també ha atribuït els «problemes» d'aquest dimarts al matí a Rodalies a la vaga que mantenen els sindicats minoritaris, que a Catalunya tenen un impacte «una mica major» que a la resta de l'Estat. Segons Santano, aquest dimecres i «sobretot» dijous la situació s'ha de poder «normalitzar i estabilitzar».