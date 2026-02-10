Diari Més
ÚLTIMA HORA

Paneque situa l'obertura total del servei de Rodalies «entre finals de setmana i principis de la que ve»

MOBILITAT

Santano assegura que l'R15 «encara tardarà una mica més» en estar operativa

El secretari d'Estat de Transports atribueix els «problemes» d'aquest matí Rodalies a la vaga dels sindicats minoritaris

Un tren a punt de sortir cap a Barcelona des de l'estació de Tarragona.

Un tren a punt de sortir cap a Barcelona des de l'estació de Tarragona.

Publicat per
ACNAgència de notícies

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, confia que aquest cap de setmana pugui reobrir l'RL4 de Rodalies, que connecta Terrassa Estació del Nord amb Lleida Pirineus, i diu que l'R15 «encara tardarà una mica més». En una entrevista a Catalunya Ràdio, Santano ha defensat que a finals d'aquest febrer volen haver eliminat «almenys la meitat» de les limitacions temporals de velocitat que hi ha a la xarxa arran del temporal perquè els treballs que estan fent avancen «bé». 

L'alt càrrec del Ministeri de Transports també ha atribuït els «problemes» d'aquest dimarts al matí a Rodalies a la vaga que mantenen els sindicats minoritaris, que a Catalunya tenen un impacte «una mica major» que a la resta de l'Estat. Segons Santano, aquest dimecres i «sobretot» dijous la situació s'ha de poder «normalitzar i estabilitzar».

tracking