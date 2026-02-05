Diari Més

Els millors llocs de Tarragona per veure l’eclipsi solar d’agost: es podrà gaudir al 100%

Experts recomanen on observar l’eclipsi del 12 d’agost de forma segura i amb la màxima visibilitat

Per a l’observació segura de l’eclipsi, els especialistes insisteixen en l’ús d’ulleres homologades.

Daniel Cabezas Ramírez
Daniel Cabezas RamírezRedactor

El proper 12 d’agost, el cel de Tarragona serà testimoni d’un fenomen astronòmic únic, un eclipsi solar total que, per primera vegada en més d’un segle, podrà contemplar-se al 100% en zones de la província. Experts en astronomia recomanen buscar ubicacions estratègiques dins de la demarcació tarragonina per a gaudir de l’espectacle amb la màxima visibilitat.

Segons els mapes de probabilitats meteorològiques i les avaluacions dels especialistes del Parc Astronòmic del Montsec, els punts de l’interior i del sud de Tarragona presenten les condicions més favorables per observar l’eclipsi, evitant els núvols i possibles tempestes que afecten més a la franja costanera. El fenomen tindrà lloc a les 20.30 hores, pocs minuts abans de la posta de sol, el que afegeix un toc d’espectacularitat a l’esdeveniment.

El Govern ha proposat 27 emplaçaments segurs a tot Catalunya, dels quals alguns es troben a Tarragona. Al Tarragonès s’han seleccionat Altafulla, Constantí, Salou, Tarragona i Torredembarra, al Baix Camp, Cambrils, Montbrió del Camp i Reus, al Baix Ebre, l’Aldea, l’Ametlla de Mar i Camarles, al Montsià, Alcanar, Amposta i Santa Bàrbara, a la Ribera d’Ebre, Móra la Nova, a la Terra Alta, Gandesa, al Alt Camp, Valls, i al Baix Penedès, el Vendrell.

Per a l’observació segura de l’eclipsi, els especialistes insisteixen en l’ús d’ulleres homologades, amb filtres adequats per evitar danys oculars. Aquestes ulleres, econòmiques i reutilitzables, permeten contemplar el sol durant el breu període de l’eclipsi, que durarà entre 30 segons i poc més d’un minut a la zona.

Els centres de divulgació científica estan preparant activitats pedagògiques durant els dies previs, explicant com i on observar l’eclipsi de forma segura. A més, s’aprofitarà l’oportunitat per apropar l’astronomia al públic general i als escolars, amb tallers, projeccions i sessions educatives que destaquen la importància científica i cultural del fenomen.

L’eclipsi coincidirà també amb la coneguda pluja de meteors dels Perseids, fet que afegeix un al·licient extra per als aficionats al cel. Les autoritats de Tarragona i de tot Catalunya coordinen dispositius de mobilitat i seguretat, garantint que l’esdeveniment es visqui amb tranquil·litat i que els ciutadans puguin gaudir d’aquest espectacle astronòmic excepcional sense inconvenients.

