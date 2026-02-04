Meteorologia
Més pluja, vent fort i possible neu: la borrasca Leonardo arriba a Tarragona
El Meteocat i l’Aemet preveuen precipitacions, mala mar i una cota de neu que podria situar-se als 1.200 metres
La borrasca Leonardo marcarà els propers dies a Tarragona amb un escenari meteorològic inestable que portarà pluges, vent i mar molt agitat, segons les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).
El servei meteorològic català adverteix de precipitació, especialment cap a l’oest, fortes ratxes de vent i onades que superaran els 2,5 metres al litoral a partir de demà. Per a aquest dijous a la província, l’Aemet estima una probabilitat de pluja de fins un 95% entre les 6 i les 12 hores, mentre que el divendres, el dissabte i el diumenge la inestabilitat continuarà amb un risc de precipitació al voltant del 50%.
La cota de neu se situarà entre els 1.400 i 1.200 metres, i les temperatures oscil·laran amb màximes properes als 20 °C i mínimes entorn dels 8 °C. Aquest episodi es produeix després de setmanes de pluja continuada a la regió, fet que manté la vigilància activa dels serveis meteorològics.