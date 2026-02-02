Diari Més

La pizzeria que regalarà porcions de pizza de kebab a Tarragona i Reus aquest dijous

En total, es repartiran 210 porcions, equivalents a 35 pizzes mitjanes, amb un límit d’una per persona

Imatge de la pizza de kebab de Telepizza.

Telepizza

Daniel Cabezas Ramírez
Publicat per
Daniel Cabezas RamírezRedactor

Creat:

Actualitzat:

Telepizza celebrarà el llançament de la seva nova Pizza Kebab regalant porcions gratis a tres establiments de Tarragona. Els locals participants són Marques de Montoliu, número 2, i l’Avinguda dels Països Catalans, número 41 a Tarragona i el Passeig Prim, número 7, a Reus. En total, es repartiran 210 porcions, equivalents a 35 pizzes mitjanes, amb un límit d’una per persona, a partir de les 18:30 hores.

La nova Pizza Kebab combina la massa icònica de Telepizza amb base de tomàquet, sucós pollastre marinat, ceba, espècies kebab, orenga i salsa kebab. Aquest llançament pretén sorprendre els amants de la pizza i del kebab, portant l’inconfusible sabor del kebab a cada porció.

L’acció forma part d’un macrosampling nacional que inclourà més de 400 locals de Telepizza a tot Espanya, amb més de 80.000 porcions gratuïtes. La campanya també s’avança a la celebració del Día de la Pizza, que tindrà lloc el proper 9 de febrer, oferint als consumidors una oportunitat perfecta per provar la nova creació i compartir-la amb amics o família.

