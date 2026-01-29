Diari Més

Muntanya russa meteorològica a Tarragona: vent, pluja i risc de neu aquest cap de setmana

El Meteocat ha activat l’alerta groga per fortes ratxes de vent a diverses comarques de la demarcació

Imatge d'arxiu d'un episodi de pluja a Reus.

Daniel Cabezas Ramírez

L’hivern a Catalunya es perfila com un dels més plujosos de la història, i gener ja ha deixat registres històrics: només a Barcelona s’han acumulat 100 litres per metre quadrat, una sisena part del que sol ploure de mitjana durant tot l’any, segons l’Observatori Fabra. En clau Tarragona, a Prades han caigut 219,5 l/m² durant aquest mes.

La inestabilitat s’ha mantingut constant i les precipitacions continuaran marcant el ritme durant el cap de setmana. A partir de divendres, el vent de l’oest s’intensificarà, amb ratxes de fins 100 km/h a les comarques tarragonines de l’Alt i Baix Camp, Tarragonès i Conca de Barberà. Per això, el Meteocat ha activat l’avís groc en aquestes zones. D’altra banda, la cota de neu se situarà als 1.300 metres.

Dissabte i diumenge es preveu una relativa calma, amb cel clar, ideal per a activitats a l’aire lliure, encara que el vent continuarà bufant amb força en punts del litoral. No obstant, la pausa a les pluges serà efímera, ja que dilluns, la probabilitat de precipitació serà del 100% i la cota de neu se situarà al voltant de 1.200 metres, reactivant l’episodi de xàfecs persistents.

Així doncs, Tarragona i gran part de Catalunya viuran un cap de setmana de contrastos, amb vent intens i cel clar, seguit de l’amenaça de noves tempestes a començaments de la propera setmana. Per aquesta raó, els experts recomanen seguir l’evolució dels avisos meteorològics i extremar precaucions a les zones més afectades per ratxes de vent i possibles precipitacions.

