Meteorologia
Muntanya russa meteorològica a Tarragona: vent, pluja i risc de neu aquest cap de setmana
El Meteocat ha activat l’alerta groga per fortes ratxes de vent a diverses comarques de la demarcació
L’hivern a Catalunya es perfila com un dels més plujosos de la història, i gener ja ha deixat registres històrics: només a Barcelona s’han acumulat 100 litres per metre quadrat, una sisena part del que sol ploure de mitjana durant tot l’any, segons l’Observatori Fabra. En clau Tarragona, a Prades han caigut 219,5 l/m² durant aquest mes.
La inestabilitat s’ha mantingut constant i les precipitacions continuaran marcant el ritme durant el cap de setmana. A partir de divendres, el vent de l’oest s’intensificarà, amb ratxes de fins 100 km/h a les comarques tarragonines de l’Alt i Baix Camp, Tarragonès i Conca de Barberà. Per això, el Meteocat ha activat l’avís groc en aquestes zones. D’altra banda, la cota de neu se situarà als 1.300 metres.
Camp de Tarragona
Daniel Cabezas Ramírez
Dissabte i diumenge es preveu una relativa calma, amb cel clar, ideal per a activitats a l’aire lliure, encara que el vent continuarà bufant amb força en punts del litoral. No obstant, la pausa a les pluges serà efímera, ja que dilluns, la probabilitat de precipitació serà del 100% i la cota de neu se situarà al voltant de 1.200 metres, reactivant l’episodi de xàfecs persistents.
Així doncs, Tarragona i gran part de Catalunya viuran un cap de setmana de contrastos, amb vent intens i cel clar, seguit de l’amenaça de noves tempestes a començaments de la propera setmana. Per aquesta raó, els experts recomanen seguir l’evolució dels avisos meteorològics i extremar precaucions a les zones més afectades per ratxes de vent i possibles precipitacions.