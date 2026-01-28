MOBILITAT
Les limitacions de velocitat a l’AVE de Tarragona provoquen retards de més d’una hora
Les reduccions de velocitat d’Adif en diferents trams del trajecte afecten a totes les empreses que hi operen
Les limitacions de velocitat que Adif ha establert en diversos trams del corredor que uneix Tarragona amb Madrid tornen a provocar retards de més d'una hora. Segons han informat fonts de Renfe a l’ACN, les demores afecten a totes les empreses operadores.
Així, el gestor ha establert en alguns punts una velocitat de 80 quilòmetres per hora, fet que provoca que el trajecte duri fins a una hora més del previst.