Viral
Aquestes són les 9 pastisseries de Tarragona que destaquen entre les millors de Catalunya
Les pastisseries es troben a Torredembarra, Calafell, El Vendrell, Reus, Tortosa, l’Ampolla, Amposta, Flix i Riudoms
Nou pastisseries de la demarcació de Tarragona destaquen entre les 50 millors de Catalunya als premis Fava de Cacau 2026, un reconeixement que destaca la qualitat artesanal, la creativitat i la trajectòria dels obradors de la regió.
Entre totes elles, sobresurt Cal Jan, de Torredembarra, reconeguda amb la Fava d’Or 2026 a la millor pastisseria de Tarragona i també inclosa entre les 50 millors de Catalunya. La pastisseria ha aconseguit múltiples premis com, per exemple, el millor panettone de xocolata d’Espanya el 2021 i el 2025, el subcampionat mundial de panettone de xocolata el 2023 i la tercera posició mundial en panettone clàssic aquell mateix any.
La resta de pastisseries tarragonines incloses al llistat també s’han distingit per la seva trajectòria i excel·lència. Es tracta de Bahía (L’Ampolla), Larrosa (Flix), Confiteria Padreny (Reus), Peralta Pastissers (Tortosa), Xocosave (Riudoms), Rossana (Calafell) i L’Obrador (El Vendrell), que juntament amb Cal Jan i Dolços Alemany 1912 completen la representació del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre al top 50 català.
En aquesta edició, el nou premi Fava d’Or, concedit mitjançant la votació de les pròpies pastisseries incloses a la llista, va acabar en un triple empat entre Morreig i Carrió (Barcelona) i L’Obrador (El Vendrell), que s’afegeix al prestigi de trobar-se dins del selecte grup dels 50 millors obradors de Catalunya.
Per la seva part, Dolços Alemany 1912, una pastisseria centenària d’Amposta, va rebre la Fava de Cacau a la pastisseria de més valor històric. Oberta el 1912, ha mantingut durant més d’un segle l’essència del seu ofici familiar, combinant tradició artesanal i qualitat en cada un dels seus productes, convertint-se en un referent local i autonòmic.
Els guanyadors van ser elegits per un jurat independent coordinat per l’especialista Marc Balaguer, format per docents de pastisseria, periodistes gastronòmics i professionals del sector que no tenen establiments propis, treballant en restaurants, acadèmies o altres institucions.