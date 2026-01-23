Meteorologia
Possibilitat de neu a Tarragona: les comarques que podrien veure flocs a cotes baixes aquest dissabte
La cota de neu podria situar-se al voltant als 700‑900 metres segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet)
Aquest cap de setmana es presenta amb temps molt canviant a la demarcació de Tarragona, amb possibilitat de nevades febles dissabte, especialment a les zones del Priorat, al Camp de Tarragona, i del Montsià, a les Terres de l’Ebre, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
Durant la matinada i fins primera hora del matí de dissabte s’esperen pluges febles i disperses en gran part del territori, encara que la probabilitat augmentarà en àrees de l’interior amb el descens de la cota de neu, que se situarà al voltant als 700‑900 metres, segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).
Les màximes de dissabte podrien rondar els 10 °C i les mínimes els 5 °C, condicions que afavoreixen la inestabilitat i la barreja de pluja i neu. Aquest episodi es produeix poques setmanes després que la província de Tarragona es despertés coberta de blanc en diversos punts interiors com la Conca de Barberà, el Priorat o, fins i tot, ciutats com Tarragona o Reus on la neu va sorprendre molts veïns.
Per al diumenge s’espera una millora relativa, amb més sol i menys probabilitat de precipitació, encara que les temperatures continuaran baixes i el vent bufarà amb ratxes moderades a fortes en bona part de la demarcació tarragonina. L’ambient serà més estable que dissabte, però la inestabilitat no desapareixerà del tot, i encara es poden registrar xàfecs dispersos en zones de l’interior de la província.
De cara al dilluns i al dimarts, els models meteorològics anticipen l’arribada de la borrasca Ingrid. Encara que el seu impacte directe a Tarragona podria ser menor que al nord o l’oest peninsular, la inestabilitat i les precipitacions seran protagonistes durant bona part de la propera setmana, per la qual cosa caldrà tornar a treure els paraigües.