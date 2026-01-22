GASTRONOMIA
BOCA: El turisme de Cambrils passarà a un altre nivell
El consistori va portar a Fitur la seva nova marca per explorar nous mercats turístics
El turisme de Cambrils rebrà un nou impuls aquest 2026 amb l’objectiu de destacar el seu punt fort: la gastronomia. La marca BOCA («Bo» i «Cambrils»), s’estrenarà amb una àmplia oferta que potenciarà la restauració del municipi amb un ampli calendari gastronòmic que enguany, preveu portar consumidors d’arreu de l’Estat i Europa en un any en què la promoció de l’Ajuntament ha adquirit «un altre nivell».
L’Ajuntament situa la nova marca com la «unió de les tres coses més importants de Cambrils»: «El sector primari, la restauració i el consumidor final», afirmava la regidora de Turisme, Patricia de Miguel.
La intenció és mostrar al turisme, de proximitat i internacional, que les frases fetes «tenen sentit». «Volem promocionar el producte de proximitat i afirmar que allò que diem que una cosa va del mar a la taula, és realment així», explicava la regidora.
La proposta preveu impulsar la desestacionalització d’un municipi que, cada cop més, s’omple de vida durant totes les èpoques de l’any. «No cal que estigui ple sempre, però volem apropar la restauració a la gent perquè, si volen menjar bé, no cal que vinguin a l’agost», subratllava de Miguel.
El municipi també ha tingut representació a un dels esdeveniments referents sobre el turisme a l’Estat, el congrés Fitur. D’acord amb l’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, «el congrés on s’hi ha de ser» anualment. Al congrés, celebrat a Madrid, novament s’ha promocionat Cambrils com «destinació consolidada i reconeguda», assegurava el batlle, repassant la història de la localitat en l’esdeveniment on dècades enrere es van donar a conèixer «els millors restaurants del municipi».
Ara, el BOCA avança amb «activitats globals i distribuïdes», segons l’alcalde, i amb la resposta favorable de la restauració cambrilenca, juntament amb un calendari gastronòmic que cada mes portarà propostes innovadores i activitats arreu del municipi.
«La gent ens demana sempre repetir la Galera, i aquest any hi haurà moltes sorpreses amb productes com la carxofa o el romesco», confessava Klein, fent esment de la incorporació del Festival del Vi a la programació com un dels elements destacats. Enguany, les principals novetats se centraran en les xifres rècord de restaurants participant en la Galera, que supera les d’anys anteriors i «ha engrescat als restauradors», d’acord amb la regidora.
«Hi ha molt de camí per recórrer, i observant el que passa en l’àmbit mundial, et vas ubicant», explicava el batlle. Durant els últims mesos, el consistori ha portat la restauració i els projectes de Cambrils a països com Alemanya, Finlàndia, Irlanda o Anglaterra. Destins estratègics per a «consolidar la marca BOCA» en un futur. «No només hem d’estar presents a les fires estatals, sinó obrir-nos a altres destinacions», destacava l’alcalde. Llatinoamèrica, l'est-europeu i els països escandinaus com a principals països a atreure, segons el consistori.
«Volem que Cambrils es recordi com a vila gastronòmica a la Costa Daurada», expressava l’alcalde. Una afirmació curta, però que preveu continuar consolidant-se amb iniciatives com el BOCA.