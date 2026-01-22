Meteorologia
Adeu a la borrasca Harry: descobreix quin temps farà a Tarragona aquest cap de setmana
L’estació de Prades ha acumulat 178 l/m² des de divendres passat pel pas de la borrasca Harry
El cap de setmana arriba amb calma a Tarragona després de dies de pluges intenses. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), s’espera una millora progressiva del temps, amb cel parcialment clar i precipitacions pràcticament nul·les a tota la província. Les temperatures seran suaus per a l’època, fet que permetrà gaudir d’activitats a l’aire lliure després del pas de la borrasca Harry.
Un pronòstic que també comparteix l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que preveu un cap de setmana assolellat i amb temperatures agradables. Això sí, dissabte al matí es podrien produir precipitacions febles a la demarcació, que espera el pròxim episodi de pluges a partir de dimarts, quan la probabilitat és del 100%.
Després de diverses jornades de pluges persistents, entre divendres i dimarts, alguns punts de la província van registrar acumulacions notables. L’estació de Prades ha superat els 178 l/m², mentre que Montbrió del Camp i Riudecols han arribat als 172,5 i 163,8 mm respectivament, situant-se entre els pobles més afectats pel temporal a Catalunya.
L’episodi Harry ha provocat també increments en el cabal de rius i barrancs, i algunes zones rurals han quedat temporalment negades. Tot i això, a Tarragona capital i municipis propers no s’han reportat incidents greus i els pantans de la demarcació han crescut considerablement gràcies a les últimes pluges.