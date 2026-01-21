PROPOSTES
Salou impulsarà la gastronomia basada en el seu patrimoni per diversificar el turisme
El consistori desenvoluparà un menú basat en diverses èpoques de la història del municipi creat per 21 xefs
L’Ajuntament de Salou ha anunciat en un acte únic, previ a la celebració del congrés Fitur a Madrid, la intenció de diversificar el turisme al municipi. En una presentació portada a terme al Casino de Gran Via, el consistori ha desvetllat el que esperen que sigui el producte «estrella» de la localitat en un futur: un menú gastronòmic creat per diversos xefs i estrelles Michelin de la província.
La proposta, segons ha pogut saber el Diari Més, compta amb el component «inèdit» de barrejar el patrimoni històric de Salou amb la cuina tradicional per «redescobrir» la gastronomia del municipi costaner. Es portaran a terme plats basats en l’època més primitiva de la humanitat, en els temps de la partida de Jaume I des de Salou o en la Segregació de Vila.-seca, que enguany complirà 37 anys.
L’objectiu del consistori és ampliar l’espectre turístic amb el qual actualment compta el municipi, enfocat en la visita de les seves platges, per introduir als seus visitants a una «experiència gastronòmica única». «Salou és un municipi modern, actual, però que té una història mil·lenària mai explicada», explicava l’alcalde de Salou, Pere Granados, afirmant que la intenció és «fer una cosa diferent del que és el sol i la platja».
D’aquesta manera, la iniciativa serà un dels punts forts dins el pla de desestacionalització que actualment treballa el govern salouenc. «A través de la gastronomia teníem la facilitat que ja s’ha donat a conèixer en l’últim any el Sent Soví o cuina medieval» destacava el xef, responsable del restaurant Deliranto, Pep Moreno.
La intenció del consistori també és potenciar el turisme basat en el patrimoni a través de més iniciatives que permetin als visitants descobrir el patrimoni de Salou. Una proposta que també ha portat l'anunci del municipi impulsant busos turístics propis a Madrid, i que pròximament també es podran veure a Barcelona per aportar turisme de proximitat.
Investigació
El batlle també destacava el treball del consistori en la promoció de patrimoni històric, amb l’impuls de visites guiades al jaciment protohistòric de la Cella o Cal·lípolis grega i a la Vila romana de Barenys que actualment es mantenen i conserven. «Aquestes visites guiades han estat sempre al 100% de les reserves», destacava Granados, fent incís en «l’interès dels residents i pels turistes en conèixer una nova forma de fer turisme basat en el patrimoni històric» amb el nou menú.
La proposta completa, però, es presentarà a Salou pròximament en un acte on participaran els 21 xefs implicats al projecte de diferents restaurants del municipi. «Ha estat un procés divertit per tots perquè a tots ens agrada cercar el punt d’història quan fem o pensem un plat», ressaltava responsable de Deliranto.
El xef Pep Moreno també va explicar que pretenen que durant el procés els visitants de la restauració salouenca trobin «l’origen dels plats»: «Hem buscat què és el que es feia a la Grècia més antiga de menjar intentant que una persona actual ho ubiqui allà», destacava el professional. A més, reivindicava que l’objectiu principal serà intentar que els plats tinguin «un punt d’unió» per identificar els ingredients i l’època.
Els professionals de la restauració del municipi han dut a terme una investigació enfocada al descobriment de la gastronomia de diverses èpoques identificatives de la localitat, com l’imperi romà, l’edat mitjana o el Modernisme, per «recórrer la història a través de la gastronomia». «Des dels primers pans que portaven els jueus, fins a l’època actual a través de dolços més exuberants, aromàtics i contundents», subratllava Moreno.
La nova proposta, segons han confirmat el consistori i els professionals, no serà una «ruta gastronòmica», sinó una sèrie de plats basats en l’evolució del municipi, que tindran la intenció que la gent descobreixi a través de les seves visites als establiments «parts d’aquest patrimoni».
Missatge de solidaritat
El projecte no s’ha presentat al complet i, tot i que es farà aviat, la jornada ha estat marcada pel respecte a les víctimes d’Adamuz, a Còrdoba. L’Ajuntament de Salou va anunciar l’enviament d’una carta en solidaritat amb el consistori del municipi afectat pel recent accident entre dos trens d’alta velocitat. «La societat civil a Espanya està consternada i evidentment nosaltres també, traslladem el condol als familiars i lamentem el que ha passat», expressava l’alcalde de Salou.
L’acte inicial estava previst en col·laboració amb Port Aventura, però finalment es va suspendre. L’organització del parc d’atraccions, per la seva banda, oferirà aquest dimecres part de les seves propostes a la Fitur.