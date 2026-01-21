Transport
L'AVE que passa per Tarragona recupera els 300 km/h: Adif aixeca les limitacions de velocitat
Quatre punts de la línia Madrid-Barcelona mantenen com a límit els 230 km/h i seran revisats aquesta nit
Adif ha aixecat la majoria de les limitacions de velocitat temporal en la línia d’alta velocitat entre Madrid i Barcelona, que passa per Tarragona, fet que permet que els trens tornin a circular a 300 km/h en gairebé tot el trajecte. Només romanen restriccions puntuals a 230 km/h en quatre punts concrets, previstos per ser revisats aquesta nit.
La mesura arriba després d’una revisió nocturna dels tècnics d’Adif en el tram entre Madrid i Calatayud que havia patit una reducció de velocitat preventiva després que maquinistes alertessin de “desnivells” a la via, en un context de màxima atenció pels recents accidents ferroviaris al país. Si les inspeccions confirmen la seguretat d’aquests pocs punts encara restringits, la velocitat habitual de 300 km/h serà reinstaurada de forma completa en les pròximes hores.
La suspensió de les limitacions era una mesura de precaució adoptada per Adif després del greu accident ferroviari a Adamuz (Còrdova), on dos trens d’alta velocitat van col·lidir i van descarrilar causant, fins el moment, almenys 42 víctimes mortals i desenes de ferits, mentre continua la investigació per aclarir les causes del sinistre.
L’accident a Adamuz ha estat un dels més tràgics de la història recent del ferrocarril a Espanya, amb un dels trens (un comboi Iryo procedent de Màlaga) que va patir el descarrilament de diversos vagons abans de col·lidir amb un altre tren de Renfe a la via contigua. Les autoritats encara estudien si la ruptura de la via va ser causa o conseqüència del xoc.
L’atenció sobre la seguretat ferroviària també s’ha intensificat després de l’accident registrat ahir a Gelida (Alt Penedès), on un tren de Rodalies va xocar amb un mur de contenció desprès per les pluges, deixant un mort i desenes de ferits, i obligant a suspendre la xarxa de Rodalies a tot Catalunya.
Les autoritats ferroviàries i de transport han defensat que les revisions i les limitacions puntuals són mesures de seguretat preventiva i que confien que la normalitat operativa es recuperi plenament en les pròximes hores.