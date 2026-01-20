SERVEIS
El Vendrell millorarà la xarxa d'aigua per eliminar-ne el fibrociment
El projecte preveu la renovació de tot el tram del Molí del Blanquillo per garantir l'abstiment
El municipi del Vendrell preveu posar a punt durant aquest 2026 la xarxa d’abastiment d’aigua, que actualment acumula fibrociment en diversos trams procedents del dipòsit del Molí del Blanquillo. El projecte va ser impulsat i aprovat per l’empresa mixta Aigües del Vendrell durant el febrer del 2025, i ara començarà el seu procés de licitació per adjudicar a una empresa externa la substitució de les dues canonades que actualment transporten l’aigua del centre de la localitat.
L’entramat afectat se substituirà i es millorarà la qualitat del material que renovi la xarxa. Les zones afectades derivaran entre els termes municipals de Santa Oliva i el Vendrell i preveuen un termini d’execució de quatre mesos. En total, la inversió pressupostada per part del consistori serà d’1,9 milions d’euros i es farà en sis fases. Representarà un dels projectes més grans del municipi plantejats en el nou POUM, que s’executarà també enguany.
La primera canonada serà substituïda en el tram dins la Riera de la Bisbal, amb gairebé 2 quilòmetres de treballs i afectacions que duraran tres mesos i mig. Aquesta primera connexió serà la més complexa, ja que s’encreuarà amb la resta de canonades existents a l’AP-7, concretament a la C-51 (carretera de Valls), el Polígon industrial de la Cometa o de l’antiga travessera de la C-51 al camí Nou Vendrell. El tram afectat s'estendrà fins als gairebé 4 quilòmetres, i les dues canonades s’executaran de manera paral·lela per assegurar el subministrament durant els treballs.
La segona canonada ocuparà un més de treballs i la tercera, poc més de dues setmanes. L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, destacava les obres per «garantir el subministrament, l’autosuficiència i el màxim rendiment de la xarxa per les dècades vinents».
Xarxa «per dècades»
Les millores no s’aturaran amb la substitució d’aquest traçat principal. També inclouran l’execució durant aquest any de la cinquena connexió amb el Consorci d’Aigües de Tarragona que haurà de portar aigua des de pous com el Tomví o l’Ebre al centre històric del municipi del Vendrell. És una de les actuacions destacades també pel batlle vendrellenc, ressaltant la seva «importància» per «rebaixar els pous existents» i subministrar aigua «suficient» per pal·liar els efectes d’una possible sequera.
«La intenció és que el 75% de l’aigua vingui de l’Ebre, seria la proporció ideal», explicava el batlle. Els treballs, que ja es van anunciar el passat mes de novembre, comptaran amb un pressupost de 581.000 euros. El principal objectiu és la instal·lació d’una cinquena canonada des del terme municipal d’Albinyana, que permetrà al municipi desestressar els pous generals i garantir un subministrament complet. La connexió ja està adjudicada i preveu un termini d’execució de tres mesos, i també representarà una de les accions centrals del nou POUM plantejat pel govern enguany.