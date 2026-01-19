POLICIAL
Desmantellen diverses plantacions il·legals de marihuana a Calafell, Cunit i Roda de Berà
La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han detingut set persones
La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han detingut set persones en una operació en què s'han desmantellat diverses plantacions il·legals de marihuana a les províncies de Tarragona i Alacant.
La investigació va començar quan es va detectar una important plantació a l'Orxa (Alacant) i es va procedir al seu desmantellament. Es van requisar prop de 3.000 plantes de marihuana i sis quilograms de cabdells, així com documentació i altres efectes que van permetre identificar els presumptes responsables. Eren homes que vivien en diferents municipis de Tarragona, amb antecedents penals per delictes relacionats amb el tràfic de drogues i robatoris violents.
Arran de la investigació i coordinació policial, que s'investigava les mateixes persones per plantacions de marihuana en tres habitatges unifamiliars situats en urbanitzacions a Calafell, Cunit i Roda de Berà. Així, es va crear un equip conjunt d'investigació entre la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Després de dos mesos d'investigació, es van fer set detencions al novembre i registres en diferents immobles d'aquests tres municipis de Tarragona.
En les entrades i registres, amb més de 150 agents, es va detectar un amagatall que es feia servir com a laboratori, amb maquinària específica per tractar i transformar la marihuana, i es van desmantellar tres plantacions més, a banda de la d'Alacant.
Els detinguts tenen entre 26 i 33 anys i en total s'han intervingut 4.300 plantes de marihuana, 12 quilograms de cabdells, sis quilograms de pol·len d'haixix, 2.000 euros en efectiu, un dispositiu d'electroxoc, una arma, un inhibidor de freqüència, un vehicle de motor i divers material utilitzat per al cultiu, tractament i transformació de la droga.