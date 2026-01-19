SOCIETAT
Un cinema de Tarragona celebra el dia mundial de les crispetes amb una promoció peculiar
La cadena OCINE ha llençat una campanya per omplir qualsevol recipient, per estrany que sigui, que porti l'espectador de crispetes salades per només tres euros
La cadena de cinemes OCINE celebra el Dia Mundial de les Crispetes amb una iniciativa original a totes les seves sales d’arreu d’Espanya. A la demarcació de Tarragona, la companyia disposa de cinemes a les Gavarres de Tarragona, Vila-seca, el Vendrell i Roquetes.
La promoció, sota el lema Tu el portes, nosaltres l’omplim, tindrà lloc aquest dilluns 19 de gener i vol convertir els cinemes en un espai de trobada festiu i dinàmic per a la comunitat local. Per això, els espectadors podran portar el seu propi recipient de casa —independentment de la forma— i omplir-lo de crispetes salades per un preu simbòlic de 3 euros.
L’únic requisit és que el recipient no superi les dimensions màximes de 30 x 30 centímetres. D’aquesta manera, es permet des d’un cub de platja fins a una olla, fomentant la creativitat dels assistents.
OCINE és actualment la tercera cadena de cinemes més important de l’Estat i l’única amb capital 100% espanyol. Amb aquesta acció especial, la companyia vol commemorar el Dia Mundial de les Crispetes d’una manera diferent i participativa.