Successos
Un pilot de dron de Tarragona, investigat per danyar camps fruiters amb herbicida a Lleida
La Guàrdia Civil investiga el pilot d’una empresa de Tarragona després de comprovar danys en camps fruiters
La Guàrdia Civil de Lleida ha obert una investigació contra un pilot de dron d’una empresa amb seu a Tarragona després de registrar-se danys en parcel·les de fruiters provocats per l’aplicació d’herbicides. Segons els primers informes, els productes es van dispersar des d’un camp de cereals limítrof durant els treballs de fumigació aèria.
Els veïns afectats van alertar les autoritats en observar que els arbres fruiters, en plena floració, havien patit danys visibles en fulles i flors, fet que podria afectar la producció. L’empresa tarragonina havia estat contractada per tractar parcel·les d’ordi, però no comptava amb l’autorització per aplicar fitosanitaris mitjançant drons, segons assenyala la Guàrdia Civil.
L’incident ha generat preocupació entre els agricultors locals, ja que els herbicides utilitzats estaven prohibits per a aplicacions aèries. La dispersió del producte s’hauria degut que no es van tenir en compte factors climatològics, com la direcció del vent, fet que va provocar que l’herbicida arribés fins a finques veïnes.
Sota el nom d’operació “Vent de Ponent”, la Guàrdia Civil, juntament amb tècnics de sanitat vegetal de Catalunya, va recollir mostres als camps de cereals i fruiters. Aquestes mostres van ser enviades al Laboratori Agroalimentari de Cabrils (Maresme) per analitzar els danys i determinar la composició dels productes utilitzats.
Baix Camp
El poble medieval de Tarragona on una ermita sosté una muntanya
Daniel Cabezas Ramírez
Després de la investigació, el pilot del dron ha estat imputat com a presumpte autor d’un delicte de danys. La Guàrdia Civil recorda que les aplicacions de fitosanitaris mitjançant drons estan augmentant, però requereixen complir estrictament la normativa de Sanitat Vegetal i Seguretat Aèria, així com comptar amb totes les autoritzacions corresponents.
Les diligències han estat entregades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Balaguer, que continuarà amb el procés judicial. Mentrestant, els agricultors afectats avaluen l’abast dels danys a la seva producció i les mesures per evitar incidents similars en el futur.