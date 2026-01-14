Meteorologia
Pluja, tempestes i possible neu: una nova borrasca arribarà a Tarragona aquest cap de setmana
L’Aemet preveu diversos dies d’inestabilitat, amb pluges acompanyades de tempesta i possibilitat de neu
Tarragona es prepara per a un cap de setmana amb temps advers a causa de l’arribada d’una nova borrasca, segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). La pluja farà acte de presència des de divendres a la tarda, amb una probabilitat de precipitació del 60%, i la cota de neu se situarà entorn dels 1.400 metres.
Dissabte, la situació s’intensifica: la probabilitat de pluja arriba al 90% al matí i al 95% a la tarda, i els xàfecs podrien anar acompanyats de tempesta. Diumenge i els primers dies de la setmana es mantindrà la inestabilitat.
L’Aemet preveu pluja pràcticament segura diumenge (100%) i pràcticament segura dilluns (95%) i dimarts (85%), amb una cota de neu que descendirà fins els 1.100 metres. L’ambient serà fred, especialment a l’interior, i les gelades podrien ser freqüents durant les nits.
Els experts recorden que, encara que la borrasca s’espera que faci acte de presència a Tarragona, la intensitat exacta dels fenòmens encara presenta incertesa. Es recomana precaució a la muntanya i àrees de costa, així com seguir les actualitzacions meteorològiques oficials, ja que la situació podria generar xàfecs intensos, tempestes ocasionals i possibles nevades en cotes mitjanes durant tot el cap de setmana.