Meteorologia
Mapa de la nevada a Tarragona: la borrasca Francis ja deixa neu a Cambrils, Reus o Valls
La cota de neu se situa al voltant dels 200 metres, encara que localment pot nevar a qualsevol altitud
La neu ha fet acte de presència aquest dilluns en diferents punts del Camp de Tarragona, confirmant les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) amb l’arribada de la borrasca Francis. Durant la matinada i primeres hores del dia s’han registrat flocs, i fins i tot acumulacions, en municipis on no és habitual veure nevar.
Per exemple, a Reus han caigut flocs febles, mentre que en altres punts del territori la neu sí que ha arribat a quallar i blanquejar el paisatge. Montblanc, Vilanova de Prades, Prat de Comte o La Fatarella han estat alguns dels municipis on la nevada ha estat més visible. També s’han registrat episodis de neu a Valls, Figuerola del Camp, Cambrils o l’Hospitalet de l’Infant, entre d'altres municipis.
Camp de Tarragona
La neu arriba a diferents punts del Camp de Tarragona
Shaila Cid
El Meteocat manté activada l’alerta groga per risc moderat de neu en bona part de la demarcació, afectant el Baix Camp, la Conca de Barberà, l'Alt Camp, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre, el Montsià i la Terra Alta. La cota de neu se situa al voltant dels 200 metres, encara que localment pot nevar a qualsevol altitud, com ja s’ha comprovat aquesta matinada.
Al llarg d’aquest dilluns, la previsió és que les precipitacions vagin perdent intensitat i que l’alerta per neu es desactivi durant la tarda a Tarragona, encara que l’episodi deixarà pas a un ambient molt fred. De cara a dimarts, el Meteocat ha activat avisos per fred intens a diverses comarques de l’interior, amb mínimes sota zero en alguns punts.
Encara que el gruix de la nevada s’ha concentrat a l’interior i prelitoral, l’episodi s’emmarca en una situació meteorològica generalitzada a Catalunya, amb neu a qualsevol cota en la Depressió Central i afectacions puntuals en la mobilitat. Les autoritats recomanen extremar la prudència en els desplaçaments i seguir l’evolució del temps durant les pròximes hores.