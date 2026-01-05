METEOROLOGIA
La nevada comença a agafar amb força a la Conca de Barberà
A Vimbodí i Poblet ja hi ha quatre dits de neu i la C-14 està tallada entre Solivella i Ciutadilla
La Conca de Barberà s'ha despertat aquest dilluns amb neu. Des de la matinada han començat a caure flocs i ja a primera hora el paisatge s'ha vist enfarinat en la majoria de la comarca. Amb el pas de les hores el gruix s'ha anat incrementant i en llocs com Vimbodí i Poblet a les 10 del matí ja hi havia ben bé quatre dits de neu.
La situació és més complicada en cotes més altes i la C-14 es troba tallada entre Solivella i Ciutadilla (Urgell). A l'N-240 encara s'hi pot circular, si bé a partir de l'Espluga de Francolí i en direcció Lleida els vehicles ho han de fer extremant les precaucions. Les màquines llevaneu ja treballen amb intensitat per garantir la mobilitat.