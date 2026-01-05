Diari Més

METEOROLOGIA

La nevada comença a agafar amb força a la Conca de Barberà

A Vimbodí i Poblet ja hi ha quatre dits de neu i la C-14 està tallada entre Solivella i Ciutadilla

Imatge de la nevada entre l'Espluga de Francolí i Vimbodí i Poblet.

Imatge de la nevada entre l'Espluga de Francolí i Vimbodí i Poblet.ACN

Publicat per
ACNAgència de notícies

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La Conca de Barberà s'ha despertat aquest dilluns amb neu. Des de la matinada han començat a caure flocs i ja a primera hora el paisatge s'ha vist enfarinat en la majoria de la comarca. Amb el pas de les hores el gruix s'ha anat incrementant i en llocs com Vimbodí i Poblet a les 10 del matí ja hi havia ben bé quatre dits de neu. 

La situació és més complicada en cotes més altes i la C-14 es troba tallada entre Solivella i Ciutadilla (Urgell). A l'N-240 encara s'hi pot circular, si bé a partir de l'Espluga de Francolí i en direcció Lleida els vehicles ho han de fer extremant les precaucions. Les màquines llevaneu ja treballen amb intensitat per garantir la mobilitat.

L'entrada de Montblanc, enfarinada.

L'entrada de Montblanc, enfarinada.ACN

La circulació es pot fer amb dificultats a l'N-240 a l'alçada de l'Espluga de Francolí.

La circulació es pot fer amb dificultats a l'N-240 a l'alçada de l'Espluga de Francolí.ACN

Imatge de la nevada a Vimbodí i Poblet.

Imatge de la nevada a Vimbodí i Poblet.ACN

Un conductor no ha pogut controlar el vehicle a causa de la neu i ha tingut un xoc a l'entrada de Vimbodí i Poblet.

Un conductor no ha pogut controlar el vehicle a causa de la neu i ha tingut un xoc a l'entrada de Vimbodí i Poblet.ACN

Una parella es fa una fotografia amb la nevada a Vimbodí i Poblet.

Una parella es fa una fotografia amb la nevada a Vimbodí i Poblet.ACN

Panoràmica de Vimbodí i Poblet, nevat.

Panoràmica de Vimbodí i Poblet, nevat.ACN

Dos nens mostren les boles de neu que han fet al monestir de Poblet.

Dos nens mostren les boles de neu que han fet al monestir de Poblet.ACN

Imatge del monestir de Poblet, nevat.

Imatge del monestir de Poblet, nevat.ACN

tracking